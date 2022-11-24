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Энергомост Кубань-Крым под особым контролем – глава Минэнерго РФ
Энергомост Кубань-Крым под особым контролем – глава Минэнерго РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Энергомост Кубань-Крым под особым контролем – глава Минэнерго РФ
Работе энергомоста Кубань-Крым и двух ключевых теплоэлектростанций полуострова уделено особое внимание, наряду с Крымом они обеспечивают электроэнергией и два... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T15:40
2022-11-24T15:40
2022-11-24T15:40
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Работе энергомоста Кубань-Крым и двух ключевых теплоэлектростанций полуострова уделено особое внимание, наряду с Крымом они обеспечивают электроэнергией и два новых субъекта России. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе совещания в правительстве.Энергомост Крым-Кубань был запущен на полную мощность весной 2016 года. Общая мощность перетока электроэнергии превышает 800 МВт в максимуме, что полностью обеспечивает потребность полуострова. Кроме того, энергобезопасность полуострова обеспечивают Таврическая и Балаклавская газотурбинные электростанции общей мощностью 940 МВт.Запуск первой очереди электростанций общей мощностью 470 МВт состоялся 1 октября 2018 года. Окончательный ввод Балаклавской и Таврической ТЭС – в пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, 18 марта 2019 года. Старт новым объектам энергогенерации в Крыму дал Владимир Путин.
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энергосистема крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым
Энергомост Кубань-Крым под особым контролем – глава Минэнерго РФ
Глава Минэнерго РФ Шульгинов: надежность энергомоста Кубань-Крым под особым контролем
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Работе энергомоста Кубань-Крым и двух ключевых теплоэлектростанций полуострова уделено особое внимание, наряду с Крымом они обеспечивают электроэнергией и два новых субъекта России. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе совещания в правительстве.
"Особое внимание уделяется надежности работы энергомоста Краснодарский край – Крым, а также объектов крупной генерации в Крыму – Балаклавской и Таврической ТЭС. Они задействованы не только в надежном энергообеспечении потребителей крымского полуострова, но и снабжении электроэнергией Запорожской и Херсонской областей", - сказал он.
Энергомост Крым-Кубань был запущен на полную мощность весной 2016 года. Общая мощность перетока электроэнергии превышает 800 МВт в максимуме, что полностью обеспечивает потребность полуострова. Кроме того, энергобезопасность полуострова обеспечивают Таврическая и Балаклавская газотурбинные электростанции общей мощностью 940 МВт.
Запуск первой очереди электростанций общей мощностью 470 МВт состоялся 1 октября 2018 года. Окончательный ввод Балаклавской и Таврической ТЭС – в пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, 18 марта 2019 года. Старт новым объектам энергогенерации в Крыму дал Владимир Путин.