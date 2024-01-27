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Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма

Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма

Журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов сравнил блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну и блокады Крыма – энергетическую, продовольственную и... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T16:16

2024-01-27T16:16

2024-01-27T16:16

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов сравнил блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну и блокады Крыма – энергетическую, продовольственную и водную, которые на полуострове устроила Украина. По его словам, Ленинград является примером для крымчан, но и своей закалки духа им хватает.По мнению спикера, Крым закален из поколения в поколение. И привычка быть стойкими у жителей полуострова образовалась, начиная еще с XIX века."Именно так закалка, которая из поколения в поколение передалась, та, что была в Крымскую или Восточную войну в середине XIX века, и то мужество, с которым дрались в годы гражданской войны и выгнали интервентов, то, что было в Великую Отечественную войну и сейчас – оно проявляется", – убежден ленинградец Юрий Светов.Юрий Светов – ленинградец, родился в 1943 году. Является членом правления Санкт-Петербургского союза журналистов, автором свыше 50 научных работ, в том числе пяти книг об истории города, членом Общественного совета Санкт-Петербурга.Читайте также на РИА Новости Крым:"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из ЛенинградаФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинОтчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном Ленинграде

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, введение продуктовой блокады крыма со стороны украины, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, политика, история, общество, юрий светов, мнения, видео