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Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма
Журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов сравнил блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну и блокады Крыма – энергетическую, продовольственную и... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T16:16
2024-01-27T16:16
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день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов сравнил блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну и блокады Крыма – энергетическую, продовольственную и водную, которые на полуострове устроила Украина. По его словам, Ленинград является примером для крымчан, но и своей закалки духа им хватает.По мнению спикера, Крым закален из поколения в поколение. И привычка быть стойкими у жителей полуострова образовалась, начиная еще с XIX века."Именно так закалка, которая из поколения в поколение передалась, та, что была в Крымскую или Восточную войну в середине XIX века, и то мужество, с которым дрались в годы гражданской войны и выгнали интервентов, то, что было в Великую Отечественную войну и сейчас – оно проявляется", – убежден ленинградец Юрий Светов.Юрий Светов – ленинградец, родился в 1943 году. Является членом правления Санкт-Петербургского союза журналистов, автором свыше 50 научных работ, в том числе пяти книг об истории города, членом Общественного совета Санкт-Петербурга.Читайте также на РИА Новости Крым:"Меня пришли хоронить": история маленькой Веры из ЛенинградаФашистская идеология становится нормой для стран НАТО - ВолодинОтчаяние и надежда: крымчанка рассказала о детстве в блокадном Ленинграде
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крым, введение продуктовой блокады крыма со стороны украины, день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, политика, история, общество, юрий светов, мнения, видео
Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма

Журналист Светов сравнил блокаду Ленинграда и Крыма

16:16 27.01.2024
 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Журналист и политолог, ленинградец Юрий Светов сравнил блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну и блокады Крыма – энергетическую, продовольственную и водную, которые на полуострове устроила Украина. По его словам, Ленинград является примером для крымчан, но и своей закалки духа им хватает.

"Я думаю, что Ленинград, наверное, служит примером того, что выстоять можно. В мировой истории было три блокады городов Троя, Карфаген и Ленинград. И Троя, и Карфаген были взяты и разрушены, а Ленинград выстоял. Уникальность обороны существует, но, тем не менее, образцы мужества схожего с тем мужеством, которое проявили ленинградцы, это и Сталинград, и Севастополь, и для меня с детских лет Аджимушкай", сказал он корреспонденту РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению спикера, Крым закален из поколения в поколение. И привычка быть стойкими у жителей полуострова образовалась, начиная еще с XIX века.
"Именно так закалка, которая из поколения в поколение передалась, та, что была в Крымскую или Восточную войну в середине XIX века, и то мужество, с которым дрались в годы гражданской войны и выгнали интервентов, то, что было в Великую Отечественную войну и сейчас – оно проявляется", – убежден ленинградец Юрий Светов.
Юрий Светов – ленинградец, родился в 1943 году. Является членом правления Санкт-Петербургского союза журналистов, автором свыше 50 научных работ, в том числе пяти книг об истории города, членом Общественного совета Санкт-Петербурга.
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