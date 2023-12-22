https://crimea.ria.ru/20231222/pryamoy-uscherb-ot-vodnoy-blokady-krymskomu-biznesu-prevysil-25-trln-rubley-1133727922.html

Прямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублей

Прямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублей - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Прямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублей

Более 20 крымских предприятий подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T11:41

2023-12-22T11:41

2023-12-22T11:46

водная блокада крыма

новости крыма

арбитражный суд крыма

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крым

северо-крымский канал

каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Более 20 крымских предприятий подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова.Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Поднесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Сегодня исковые заявления в Арбитражный суд Республики Крым подали 23 предприятия различных направлений деятельности.В октябре Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей за ущерб от водной блокады полуострова.Кроме того, на рассмотрении Верховного суда республики находится иск Общественной палаты Крыма к Украине, связанный с защитой крымчан, пострадавших в ходе водной блокады. Сумма иска – более трех триллионов рублей.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущербаВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова

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