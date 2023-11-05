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Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущерба - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущерба
Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущерба - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущерба
Сумма иска к Украине по энергетической блокаде Крыма будет превышать ущерб от водной блокады. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T07:33
2023-11-05T07:34
крым
новости крыма
владимир константинов
энергетическая блокада крыма
украина
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Сумма иска к Украине по энергетической блокаде Крыма будет превышать ущерб от водной блокады. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.По его словам, подсчет ущерба, нанесенного республиканскому бюджету энергоблокадой со стороны Украины, уже ведется.Он уточнил, что сначала иск будет подан по ущербу, нанесенному бюджету республики, а затем — юридическим и физическим лицам.25 октября Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.Константинов неоднократно подчеркивал: юридическая оценка преступных действий Украины против Крыма является значимым и символичным событием. Впереди – подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад полуострова. Работа по этим направлениям уже ведется.В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств. *экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостСуд признал долг Ислямова перед "Крымэнерго" в 1,1 млрд рублейОбвинение требует 19 лет колонии для организатора энергоблокады Крыма
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Новости
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крым, новости крыма, владимир константинов, энергетическая блокада крыма, украина, политика, экономика
Иск к Украине по энергоблокаде Крыма: власти начали подсчет ущерба

Константинов: сумма иска к Украине по энергоблокаде Крыма превысит ущерб от водной блокады

07:33 05.11.2023 (обновлено: 07:34 05.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Сумма иска к Украине по энергетической блокаде Крыма будет превышать ущерб от водной блокады. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.
По его словам, подсчет ущерба, нанесенного республиканскому бюджету энергоблокадой со стороны Украины, уже ведется.

"Мы уже провели по энергоблокаде первое заседание. Общая сумма иска будет превышать ущерб от водной блокады. Это понятно и логично. У киевского режима была задача вообще энергетически положить полуостров, создав невероятного уровня экологическую катастрофу", - сказал Константинов.

Он уточнил, что сначала иск будет подан по ущербу, нанесенному бюджету республики, а затем — юридическим и физическим лицам.
25 октября Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.
Константинов неоднократно подчеркивал: юридическая оценка преступных действий Украины против Крыма является значимым и символичным событием. Впереди – подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад полуострова. Работа по этим направлениям уже ведется.
В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.
Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, две электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Все это потребовало огромных средств.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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