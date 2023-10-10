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Компенсации жителям Крыма за водную блокаду: суд зарегистрировал иск - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Компенсации жителям Крыма за водную блокаду: суд зарегистрировал иск
Компенсации жителям Крыма за водную блокаду: суд зарегистрировал иск - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Компенсации жителям Крыма за водную блокаду: суд зарегистрировал иск
Верховный Суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты (ОП) республики о признании за жителями полуострова права получить компенсацию морального вреда,... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T12:00
2023-10-10T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты (ОП) республики о признании за жителями полуострова права получить компенсацию морального вреда, причиненного Киевом водной блокадой. Об этом сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.Если иск будет удовлетворен, жители Крыма смогут обращаться в суд за компенсацией, при этом доказывать сам факт водной блокады не потребуется, "поскольку он будет признан судом общеизвестным", уточнил Константинов.Предварительно сумма иска составляет 3,066 трлн рублей.По словам Константинова, оценка ущерба, понесенного крымчанами в результате преступных действий Киева, продолжается."Мы убеждены в своей правоте и уверены, что добьемся справедливых судебных решений", – заключил глава парламента.Ранее председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук сообщил, что что ОП добивается права для крымчан требовать возмещения убытков от водной блокады в суде. В июле Верховный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152 млрд рублей ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Позже сумма выросла.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодня
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водная блокада крыма, крым, новости крыма, владимир константинов, общество, государственный совет рк (госсовет), украина, верховный суд крыма, закон и право
Компенсации жителям Крыма за водную блокаду: суд зарегистрировал иск

Суд зарегистрировал иск о праве жителей Крыма получить компенсации за водную блокаду

12:00 10.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты (ОП) республики о признании за жителями полуострова права получить компенсацию морального вреда, причиненного Киевом водной блокадой. Об этом сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.
"Верховный Суд Республики Крым зарегистрировал иск Общественной палаты Крыма о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.
Если иск будет удовлетворен, жители Крыма смогут обращаться в суд за компенсацией, при этом доказывать сам факт водной блокады не потребуется, "поскольку он будет признан судом общеизвестным", уточнил Константинов.
Предварительно сумма иска составляет 3,066 трлн рублей.
По словам Константинова, оценка ущерба, понесенного крымчанами в результате преступных действий Киева, продолжается.
"Мы убеждены в своей правоте и уверены, что добьемся справедливых судебных решений", – заключил глава парламента.
Ранее председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук сообщил, что что ОП добивается права для крымчан требовать возмещения убытков от водной блокады в суде.
В июле Верховный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152 млрд рублей ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Позже сумма выросла.
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Водная блокада КрымаКрымНовости КрымаВладимир КонстантиновОбществоГосударственный совет РК (Госсовет)УкраинаВерховный суд КрымаЗакон и право
 
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