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Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла
Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла
Сумма ущерба от водной блокады Крыма со стороны Украины увеличена на 399,6 млн рублей, и теперь составляет 152 622 372 067,00 рублей. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T16:09
2023-10-04T16:09
владимир константинов
новости крыма
северо-крымский канал
вода в крыму
водоснабжение
арбитражный суд крыма
водная блокада крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Сумма ущерба от водной блокады Крыма со стороны Украины увеличена на 399,6 млн рублей, и теперь составляет 152 622 372 067,00 рублей. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что ущерб от водной блокады, которую киевский режим устроил Крыму, со достигал суммы 1 трлн рублей, от финансовой – 38 млрд рублей, от транспортной – более 1,1 млрд рублейКроме того, по информации главы регионального парламента, в ходе судебного заседания выяснилось, что украинский политик Андрей Сенченко, который в тот период был представителем администрации президента Украины, и он заявлял, что имеет отношение к водной блокаде Крыма."Судебное разбирательство отложено и состоится 25 октября", – уточнил Константинов.Он также отметил, что действиям Киева в обязательном порядке будет дана юридическая оценка.Глава крымского парламента не исключил, что республике удастся взыскать ущерб за организованную Украиной водную блокаду полуострова по результатам итоговых мирных переговоров об урегулировании конфликта.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крымского полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в регион была блокирована киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады УкраиныВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
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РИА Новости Крым
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96
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владимир константинов, новости крыма, северо-крымский канал, вода в крыму, водоснабжение, арбитражный суд крыма, водная блокада крыма
Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла

Сумма ущерба от водной блокады Крыма со стороны Украины выросла почти на 400 млн рублей

16:09 04.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Сумма ущерба от водной блокады Крыма со стороны Украины увеличена на 399,6 млн рублей, и теперь составляет 152 622 372 067,00 рублей. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что ущерб от водной блокады, которую киевский режим устроил Крыму, со достигал суммы 1 трлн рублей, от финансовой – 38 млрд рублей, от транспортной – более 1,1 млрд рублей

"В судебном заседании в рамках дела о взыскании ущерба в результате организации Украиной водной блокады Крыма Арбитражным судом РК принято к рассмотрению ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым сумма ущерба увеличена на 399,6 млн рублей. Таким образом, общий объем заявленного нами ущерба составляет 152 622 372 067,00 рублей", – написал Константинов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по информации главы регионального парламента, в ходе судебного заседания выяснилось, что украинский политик Андрей Сенченко, который в тот период был представителем администрации президента Украины, и он заявлял, что имеет отношение к водной блокаде Крыма.
"Судебное разбирательство отложено и состоится 25 октября", – уточнил Константинов.
Он также отметил, что действиям Киева в обязательном порядке будет дана юридическая оценка.
Глава крымского парламента не исключил, что республике удастся взыскать ущерб за организованную Украиной водную блокаду полуострова по результатам итоговых мирных переговоров об урегулировании конфликта.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крымского полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в регион была блокирована киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала СВО.
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Владимир КонстантиновНовости КрымаСеверо-Крымский каналВода в КрымуВодоснабжениеАрбитражный суд КрымаВодная блокада Крыма
 
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