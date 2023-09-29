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Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение
Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение
Глава крымского парламента Владимир Константинов не исключил, что республике удастся взыскать ущерб за организованную Украиной водную блокаду полуострова по... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T18:18
2023-09-29T18:18
владимир константинов
новости крыма
крым
украина
северо-крымский канал
водная блокада крыма
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов не исключил, что республике удастся взыскать ущерб за организованную Украиной водную блокаду полуострова по результатам итоговых мирных переговоров об урегулировании конфликта. Об этом политик заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам председателя Госсовета республики, речь идет пока только об иске по водной блокаде. Главная цель – создать прецедент, основанный на положительном судебном решении. В дальнейшем планируется предъявить судебные иски в Киеву об энергетической и транспортной блокадах. Категории получателей компенсаций – бюджет Крыма, предприятия и физические лица.В сентябре в Арбитражном суде Крыма началось рассмотрение иска Госсовета Крыма к Украине по возмещению ущерба от водной блокады полуострова. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного Крыму, может составлять порядка 1 трлн рублей.Свои исковые заявления также готовы подать представители санаторно-курортной отрасли – сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей, промышленные предприятия – на сумму 1 млрд 342 млн рублей. Также специалисты подсчитывают прямые затраты и упущенную выгоду минсельхоза.До 2014 года большая часть потребности Крымского полуострова в пресной воде закрывалась водой из Северо-Крымского канала. Однако после событий Крымской весны Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров, что в разные периоды на протяжении последующих лет наносило Крыму как экономический, так и экологический ущерб.Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым был украден у России: власти республики идут в судК иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий регионаВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту
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владимир константинов, новости крыма, крым, украина, северо-крымский канал, водная блокада крыма, государственный совет рк (госсовет)
Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение

Константинов не исключил, что Крыму удастся взыскать с Украины ущерб за водную блокаду

18:18 29.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов не исключил, что республике удастся взыскать ущерб за организованную Украиной водную блокаду полуострова по результатам итоговых мирных переговоров об урегулировании конфликта. Об этом политик заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Обязательно настанет момент, когда мы сядем за стол переговоров с бенефициарами всего того, что останется на Украине – то есть с Западом, прежде всего, с США и Англией. С ними рано или поздно придется договариваться о мире. И это будет момент взаимных претензий, в том числе финансовых. Мы должны предъявить свои претензии – не эмоциональные, а материальные. Если они приобретут статус юридического подтверждения и станут предметом переговоров, я не исключают того, что мы получим возможность обсуждать уже получение конкретных (компенсаций)", – сказал Константинов.
По словам председателя Госсовета республики, речь идет пока только об иске по водной блокаде. Главная цель – создать прецедент, основанный на положительном судебном решении. В дальнейшем планируется предъявить судебные иски в Киеву об энергетической и транспортной блокадах. Категории получателей компенсаций – бюджет Крыма, предприятия и физические лица.
"Важно было добиться начала рассмотрения в суде. Это точка опоры. Когда будет решение, всем придется с этим документом работать", – заключил спикер крымского парламента.
В сентябре в Арбитражном суде Крыма началось рассмотрение иска Госсовета Крыма к Украине по возмещению ущерба от водной блокады полуострова. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного Крыму, может составлять порядка 1 трлн рублей.
Свои исковые заявления также готовы подать представители санаторно-курортной отрасли – сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей, промышленные предприятия – на сумму 1 млрд 342 млн рублей. Также специалисты подсчитывают прямые затраты и упущенную выгоду минсельхоза.
До 2014 года большая часть потребности Крымского полуострова в пресной воде закрывалась водой из Северо-Крымского канала. Однако после событий Крымской весны Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров, что в разные периоды на протяжении последующих лет наносило Крыму как экономический, так и экологический ущерб.
Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года.
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Владимир КонстантиновНовости КрымаКрымУкраинаСеверо-Крымский каналВодная блокада КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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