https://crimea.ria.ru/20230929/udastsya-li-vzyskat-s-ukrainy-uscherb-za-vodnuyu-blokadu-kryma--mnenie-1131753108.html

Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение

Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение

Глава крымского парламента Владимир Константинов не исключил, что республике удастся взыскать ущерб за организованную Украиной водную блокаду полуострова по... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T18:18

2023-09-29T18:18

2023-09-29T18:18

владимир константинов

новости крыма

крым

украина

северо-крымский канал

водная блокада крыма

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов не исключил, что республике удастся взыскать ущерб за организованную Украиной водную блокаду полуострова по результатам итоговых мирных переговоров об урегулировании конфликта. Об этом политик заявил в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам председателя Госсовета республики, речь идет пока только об иске по водной блокаде. Главная цель – создать прецедент, основанный на положительном судебном решении. В дальнейшем планируется предъявить судебные иски в Киеву об энергетической и транспортной блокадах. Категории получателей компенсаций – бюджет Крыма, предприятия и физические лица.В сентябре в Арбитражном суде Крыма началось рассмотрение иска Госсовета Крыма к Украине по возмещению ущерба от водной блокады полуострова. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного Крыму, может составлять порядка 1 трлн рублей.Свои исковые заявления также готовы подать представители санаторно-курортной отрасли – сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей, промышленные предприятия – на сумму 1 млрд 342 млн рублей. Также специалисты подсчитывают прямые затраты и упущенную выгоду минсельхоза.До 2014 года большая часть потребности Крымского полуострова в пресной воде закрывалась водой из Северо-Крымского канала. Однако после событий Крымской весны Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров, что в разные периоды на протяжении последующих лет наносило Крыму как экономический, так и экологический ущерб.Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым был украден у России: власти республики идут в судК иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий регионаВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, новости крыма, крым, украина, северо-крымский канал, водная блокада крыма, государственный совет рк (госсовет)