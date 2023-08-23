https://crimea.ria.ru/20230823/k-isku-po-vodnoy-blokade-kryma-prisoedinilis-13-predpriyatiy-regiona-1130899241.html

К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона

К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона - РИА Новости Крым, 23.08.2023

К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона

13 крымских компаний решили присоединиться к иску по водной блокаде полуострова Украиной, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T18:39

2023-08-23T18:39

2023-08-23T18:39

водная блокада крыма

владимир константинов

украина

сельское хозяйство

новости крыма

крым

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. 13 крымских компаний решили присоединиться к иску по водной блокаде полуострова Украиной, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, крымские власти готовы оказать методическую помощь всем предприятиям, которые захотят присоединиться к процессу. Деятельность рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, продолжится.Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года. В марте 2022 года первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что первый иск к Украине будет подан на сумму в 152 миллиарда рублей, но уточнил, что речь идет только об ущербе, нанесенном бюджету республики.Предварительное слушание по делу в Арбитражном суде Крыма состоялось 31 июля. В этот день в суд было представлено 15 тысяч документов, претензии были выставлены Министерству экологии и природных ресурсов и Агентству водных ресурсов Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в судеУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водная блокада крыма, владимир константинов, украина, сельское хозяйство, новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет)