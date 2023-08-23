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К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона
К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона - РИА Новости Крым, 23.08.2023
К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона
13 крымских компаний решили присоединиться к иску по водной блокаде полуострова Украиной, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T18:39
2023-08-23T18:39
водная блокада крыма
владимир константинов
украина
сельское хозяйство
новости крыма
крым
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. 13 крымских компаний решили присоединиться к иску по водной блокаде полуострова Украиной, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, крымские власти готовы оказать методическую помощь всем предприятиям, которые захотят присоединиться к процессу. Деятельность рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, продолжится.Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года. В марте 2022 года первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что первый иск к Украине будет подан на сумму в 152 миллиарда рублей, но уточнил, что речь идет только об ущербе, нанесенном бюджету республики.Предварительное слушание по делу в Арбитражном суде Крыма состоялось 31 июля. В этот день в суд было представлено 15 тысяч документов, претензии были выставлены Министерству экологии и природных ресурсов и Агентству водных ресурсов Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в судеУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту
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96
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водная блокада крыма, владимир константинов, украина, сельское хозяйство, новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет)
К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона

Константинов: 13 компаний примут участие в судебном процессе по водной блокаде Крыма

18:39 23.08.2023
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСовещание рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, в котором приняли участие крымские аграрии.
Совещание рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, в котором приняли участие крымские аграрии.
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. 13 крымских компаний решили присоединиться к иску по водной блокаде полуострова Украиной, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Порядка 13 предприятий поддержали нашу инициативу и изъявили желание подготовить свои иски и участвовать в судебном процессе. В их числе — садоводческие, животноводческие и рисоводческие хозяйства", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале по итогам совещании, в котором приняли участие крымские аграрии.
По его словам, крымские власти готовы оказать методическую помощь всем предприятиям, которые захотят присоединиться к процессу. Деятельность рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, продолжится.
Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года. В марте 2022 года первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что первый иск к Украине будет подан на сумму в 152 миллиарда рублей, но уточнил, что речь идет только об ущербе, нанесенном бюджету республики.
Предварительное слушание по делу в Арбитражном суде Крыма состоялось 31 июля. В этот день в суд было представлено 15 тысяч документов, претензии были выставлены Министерству экологии и природных ресурсов и Агентству водных ресурсов Украины.
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Водная блокада КрымаВладимир КонстантиновУкраинаСельское хозяйствоНовости КрымаКрымГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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