К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона
Константинов: 13 компаний примут участие в судебном процессе по водной блокаде Крыма
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСовещание рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, в котором приняли участие крымские аграрии.
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. 13 крымских компаний решили присоединиться к иску по водной блокаде полуострова Украиной, сообщил в среду председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Порядка 13 предприятий поддержали нашу инициативу и изъявили желание подготовить свои иски и участвовать в судебном процессе. В их числе — садоводческие, животноводческие и рисоводческие хозяйства", - написал спикер крымского парламента в своем Telegram-канале по итогам совещании, в котором приняли участие крымские аграрии.
По его словам, крымские власти готовы оказать методическую помощь всем предприятиям, которые захотят присоединиться к процессу. Деятельность рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного Крыму в результате водной блокады, продолжится.
Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года. В марте 2022 года первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что первый иск к Украине будет подан на сумму в 152 миллиарда рублей, но уточнил, что речь идет только об ущербе, нанесенном бюджету республики.
Предварительное слушание по делу в Арбитражном суде Крыма состоялось 31 июля. В этот день в суд было представлено 15 тысяч документов, претензии были выставлены Министерству экологии и природных ресурсов и Агентству водных ресурсов Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым: