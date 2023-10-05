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Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады
Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады
Общественная палата (ОП) Крыма добивается, чтобы крымчане, которые пострадали из-за введенной Киевом водной блокады, смогли компенсировать понесенные убытки в... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T21:27
2023-10-05T21:27
крым
водная блокада крыма
водное хозяйство крыма
общество
общественная палата крыма
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Общественная палата (ОП) Крыма добивается, чтобы крымчане, которые пострадали из-за введенной Киевом водной блокады, смогли компенсировать понесенные убытки в Верховном суде республики. Об этом по итогам заседания в четверг сообщил председатель ОП Александр Форманчук.Председатель Общественной палаты напомнил, что блокада началась еще в 2014 году, когда киевский режим перекрыл доступ на полуостров воды из Северо-Крымского канала. Тогда справиться с вызовом удалось благодаря личному вниманию президента РФ Владимира Путина, федерального центра и руководства Республики Крым. В результате население и гости полуострова не испытывали недостатка в воде. Но предприятия сельского хозяйства лишились ресурса для полива угодий.В результате специальной военной операции водную блокаду удалось снять. Северо-Крымский канал начал работать в прежнем режиме, начались масштабные работы по восстановлению и обновлению его инфраструктуры. Но украинский националистический режим сознательно уничтожил плотину Каховской ГЭС. И вода в Крым снова не поступает."Именно поэтому мы обязаны восстановить справедливость. Для этой цели крымчане могут обратиться в Верховный суд Крыма и направить иск с подтверждением понесенных убытков", – резюмировал Форманчук.В ходе заседания Общественная палата Крыма сформировала иск к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова. В ближайшее время документы будут направлены в Верховный суд РК. В иске отмечается факт умышленного причинения Украиной нравственных и физических страданий гражданам России, проживающим в Крыму с 2014 года по 2022 год.По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 трлн рублей. Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, 8-летнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной вырослаУдастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнениеПомогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, водная блокада крыма, водное хозяйство крыма, общество, общественная палата крыма, александр форманчук, верховный суд крыма, новости крыма, закон и право, украина, северо-крымский канал, разрушение каховской гэс
Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады

ОП добивается права для крымчан требовать возмещения убытков от водной блокады в суде

21:27 05.10.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоЗдание Верховного суда Республики Крым
Здание Верховного суда Республики Крым - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Общественная палата (ОП) Крыма добивается, чтобы крымчане, которые пострадали из-за введенной Киевом водной блокады, смогли компенсировать понесенные убытки в Верховном суде республики. Об этом по итогам заседания в четверг сообщил председатель ОП Александр Форманчук.
"Мы обязаны добиться восстановления справедливости. И прежде всего – предоставить каждому крымчанину, который пострадал в результате водной блокады, право получить компенсацию реально понесенного ущерба", – сказал Форманчук.
Председатель Общественной палаты напомнил, что блокада началась еще в 2014 году, когда киевский режим перекрыл доступ на полуостров воды из Северо-Крымского канала. Тогда справиться с вызовом удалось благодаря личному вниманию президента РФ Владимира Путина, федерального центра и руководства Республики Крым. В результате население и гости полуострова не испытывали недостатка в воде. Но предприятия сельского хозяйства лишились ресурса для полива угодий.
В результате специальной военной операции водную блокаду удалось снять. Северо-Крымский канал начал работать в прежнем режиме, начались масштабные работы по восстановлению и обновлению его инфраструктуры. Но украинский националистический режим сознательно уничтожил плотину Каховской ГЭС. И вода в Крым снова не поступает.
"Именно поэтому мы обязаны восстановить справедливость. Для этой цели крымчане могут обратиться в Верховный суд Крыма и направить иск с подтверждением понесенных убытков", – резюмировал Форманчук.
В ходе заседания Общественная палата Крыма сформировала иск к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова. В ближайшее время документы будут направлены в Верховный суд РК. В иске отмечается факт умышленного причинения Украиной нравственных и физических страданий гражданам России, проживающим в Крыму с 2014 года по 2022 год.
По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 трлн рублей. Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, 8-летнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тысяч рублей.
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