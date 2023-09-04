https://crimea.ria.ru/20230904/pomogal-v-blokade-kryma-na-khersonschine-zaderzhali-uchastnika-natsbata-1131146543.html

Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата

Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата

Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T12:45

2023-09-04T12:45

2023-09-04T12:45

херсонская область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

безопасность

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.По данным силовиков, с 2014 года мужчина был активным участником "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого являлись осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад полуострова, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется круг лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФ**экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевика украинского нацбата осудили в Крыму

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, крым