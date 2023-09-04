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Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T12:45
2023-09-04T12:45
2023-09-04T12:45
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.По данным силовиков, с 2014 года мужчина был активным участником "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого являлись осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад полуострова, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется круг лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФ**экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевика украинского нацбата осудили в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, крым
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
ФСБ: россиянин задержан в Херсонской области за участие в нацбате имени Челебиджихана*
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
По данным силовиков, с 2014 года мужчина был активным участником "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого являлись осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад полуострова, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.
"Кроме того, возглавляя ячейку экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"**, задержанный осуществлял подбор и вербовку ее членов для участия в противоправной деятельности батальона, а также безвозмездно предоставлял материальные и денежные средства для оборудования его базы на территории Херсонской области, используемой для "блокады" полуострова", - проинформировали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется круг лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
**экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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