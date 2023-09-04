Рейтинг@Mail.ru
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230904/pomogal-v-blokade-kryma-na-khersonschine-zaderzhali-uchastnika-natsbata-1131146543.html
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T12:45
2023-09-04T12:45
херсонская область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
безопасность
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_74c7edd888bea32f76b702d4e354c21b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.По данным силовиков, с 2014 года мужчина был активным участником "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого являлись осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад полуострова, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.Возбуждено уголовное дело. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется круг лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФ**экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевика украинского нацбата осудили в Крыму
херсонская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ff93725e7e5be41dc8159c95e5ae1530.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, крым
Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата

ФСБ: россиянин задержан в Херсонской области за участие в нацбате имени Челебиджихана*

12:45 04.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 50-летнего гражданина России, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
По данным силовиков, с 2014 года мужчина был активным участником "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"*, целями которого являлись осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад полуострова, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.
"Кроме того, возглавляя ячейку экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"**, задержанный осуществлял подбор и вербовку ее членов для участия в противоправной деятельности батальона, а также безвозмездно предоставлял материальные и денежные средства для оборудования его базы на территории Херсонской области, используемой для "блокады" полуострова", - проинформировали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Также выясняется круг лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
**экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии
Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
 
Херсонская областьПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиБезопасностьКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Сообщения о минировании школ в Крыму – фейк
12:45Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
12:26На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
12:11В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
11:59Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино
11:46О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт
11:39На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
11:28В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото
11:02ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
10:50Лагерь в Анапе закрыли после инцидента с домогательством к детям
10:38Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура
10:09В Одессе сошел с рельсов пассажирский поезд
09:58Шторм в проливе: как работает Керченская переправа
09:47Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области
09:36Террор ВСУ: в Херсонской области еще 84 прилета за сутки
09:24Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
09:12На Крымском мосту очередь: сколько ждать проезда
09:01Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ
08:37В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
08:24Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
Лента новостейМолния