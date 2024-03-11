Рейтинг@Mail.ru
Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240311/krymchane-smogut-vzyskat-kompensatsiyu-moralnogo-vreda-ot-energoblokady--1135547562.html
Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T09:18
2024-03-11T09:18
блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
энергетическая блокада крыма
крым
украина
владимир константинов
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110810/27/1108102774_0:159:2500:1565_1920x0_80_0_0_15d44ed0d74736b3770cbbde5ac6b035.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. В самое ближайшее время общественники подадут иск в суд. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей, обозначил Константинов.По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергетической блокады, при этом сам факт блокады уже не нужно будет доказывать, поскольку в суде его признают общеизвестным.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма. В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 годуТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
https://crimea.ria.ru/20231222/predprinimateli-podali-iski-o-vozmeschenii-ubytkov-ot-vodnoy-blokady-kryma-1133731979.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110810/27/1108102774_103:0:2399:1722_1920x0_80_0_0_7bc7ca6ab960b3616e22eb4c2f8e456b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, энергетическая блокада крыма, крым, украина, владимир константинов, новости крыма
Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады

Составлен иск о признании за крымчанами права на моральную компенсацию от энергоблокады

09:18 11.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПервый день блэкаута в Крыму. Ноябрь 2015
Первый день блэкаута в Крыму. Ноябрь 2015 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. В самое ближайшее время общественники подадут иск в суд. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.
Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей, обозначил Константинов.
По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергетической блокады, при этом сам факт блокады уже не нужно будет доказывать, поскольку в суде его признают общеизвестным.
4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря 2023, 12:37
Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
 
Блэкаут в Крыму после подрыва опор ЛЭП на УкраинеЭнергетическая блокада КрымаКрымУкраинаВладимир КонстантиновНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия
11:50В сгоревшей бытовке в крымском селе погиб человек
11:31Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник
11:16В Крыму задержали серийного махинатора
11:04Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года
10:47В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16
10:32Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
10:20Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
09:47Минивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
09:26Взрывы в Одессой области - поврежден объект инфраструктуры
09:18Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
09:03ВСУ обстреляли село в Курской области: есть тяжело раненый
08:33Крымчан ждут длинные выходные
08:16Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму
07:53Как в Крыму проверяют качество зерна
07:24Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
07:11Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами
06:56Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы
06:40Где в центре Симферополя перекроют движение транспорта в понедельник
06:19Стали известны победители Оскара-2024
Лента новостейМолния