https://crimea.ria.ru/20240311/krymchane-smogut-vzyskat-kompensatsiyu-moralnogo-vreda-ot-energoblokady--1135547562.html

Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады

Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады

Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T09:18

2024-03-11T09:18

2024-03-11T09:18

блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине

энергетическая блокада крыма

крым

украина

владимир константинов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. В самое ближайшее время общественники подадут иск в суд. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей, обозначил Константинов.По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергетической блокады, при этом сам факт блокады уже не нужно будет доказывать, поскольку в суде его признают общеизвестным.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма. В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 годуТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го

https://crimea.ria.ru/20231222/predprinimateli-podali-iski-o-vozmeschenii-ubytkov-ot-vodnoy-blokady-kryma-1133731979.html

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блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, энергетическая блокада крыма, крым, украина, владимир константинов, новости крыма