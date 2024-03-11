Крымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
Составлен иск о признании за крымчанами права на моральную компенсацию от энергоблокады
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПервый день блэкаута в Крыму. Ноябрь 2015
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. В самое ближайшее время общественники подадут иск в суд. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.
Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей, обозначил Константинов.
По его словам, крымчане смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергетической блокады, при этом сам факт блокады уже не нужно будет доказывать, поскольку в суде его признают общеизвестным.
4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
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