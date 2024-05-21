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Новый удар по Васильевке – погиб мирный житель
Новый удар по Васильевке – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Новый удар по Васильевке – погиб мирный житель
При обстреле украинскими боевиками Васильевки Запорожской области погиб мирный житель, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T13:08
2024-05-21T13:08
2024-05-21T13:09
запорожская область
васильевка
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. При обстреле украинскими боевиками Васильевки Запорожской области погиб мирный житель, сообщил во вторник губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, сейчас последствия удара ликвидируют специалисты экстренных служб. Всем пострадавшим власти окажут помощь. Также Балицкий сообщил о состоянии мирных жителей, которые получили ранения при атаке ВСУ на Васильевку накануне."Пострадавшим в результате вчерашнего обстрела оказывается медицинская помощь, шесть человек продолжают получать помощь в условиях стационара, два человека – амбулаторно", - сообщил он.20 мая украинские боевики нанесли массированный удар по Васильевке, три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома, в ходе обстрелов была повреждена электроподстанция, без света остались ряд населенных пунктов, пострадали мирные жители.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителейВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный жительВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску – есть пострадавшие
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запорожская область
васильевка
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запорожская область, васильевка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, новые регионы россии, новости
Новый удар по Васильевке – погиб мирный житель
Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области – Балицкий
13:08 21.05.2024 (обновлено: 13:09 21.05.2024)