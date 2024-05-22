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Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
В результате удара ВСУ по селу Беленькому Белгородской области погиб один мирный житель, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T11:13
2024-05-22T11:13
2024-05-22T11:13
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по селу Беленькому Белгородской области погиб один мирный житель, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще один житель села пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и рук, ушибы ног. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.Повреждены четыре частных дома, три производственные площадки, четыре автомобиля и линия электропередачи. На местах работают оперативные и аварийные службы. Обход территории продолжается - информация по повреждениям уточняется.В Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, сообщал ранее Гладков. Утром в среду украинские боевики атаковали Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшаяОдин человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкуШебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, новости
Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
В Белгородской области при ударе ВСУ один мужчина погиб и еще один получил ранения