https://crimea.ria.ru/20240522/zhitel-belgorodskoy-oblasti-pogib-pri-ocherednom-udare-vsu-1137484354.html

Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ

Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ

В результате удара ВСУ по селу Беленькому Белгородской области погиб один мирный житель, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T11:13

2024-05-22T11:13

2024-05-22T11:13

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по селу Беленькому Белгородской области погиб один мирный житель, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще один житель села пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и рук, ушибы ног. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.Повреждены четыре частных дома, три производственные площадки, четыре автомобиля и линия электропередачи. На местах работают оперативные и аварийные службы. Обход территории продолжается - информация по повреждениям уточняется.В Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, сообщал ранее Гладков. Утром в среду украинские боевики атаковали Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшаяОдин человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по ДонецкуШебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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