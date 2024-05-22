https://crimea.ria.ru/20240522/v-belgorode-dron-vsu-atakoval-elektropoezd---dvizhenie-poezdov-ostanovleno-1137482114.html

В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено

В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено - РИА Новости Крым, 22.05.2024

В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено

В Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, пострадавших нет. Об этом сообщил в среду... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T10:00

2024-05-22T10:00

2024-05-22T10:00

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белгородская область

обстрелы белгородской области

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, пострадавших нет. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.До устранения неисправностей движение пригородных поездов от станции Толоконное в поселке Октябрьский до станции Наумовка приостановлено. При необходимости на участке запустят дополнительный автобус, пообещал Гладков.Утром в среду украинские боевики атаковали Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской областиВзрыв произошел на ж/д переезде в Самарской областиКак работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, происшествия, российские железные дороги (ржд), транспорт