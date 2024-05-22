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В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено
В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено
В Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, пострадавших нет. Об этом сообщил в среду... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T10:00
2024-05-22T10:00
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обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, пострадавших нет. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.До устранения неисправностей движение пригородных поездов от станции Толоконное в поселке Октябрьский до станции Наумовка приостановлено. При необходимости на участке запустят дополнительный автобус, пообещал Гладков.Утром в среду украинские боевики атаковали Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской областиВзрыв произошел на ж/д переезде в Самарской областиКак работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛА
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РИА Новости Крым
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россия, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, происшествия, российские железные дороги (ржд), транспорт
В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено

Дрон ВСУ атаковал электропоезд в Белгородской области - движение поездов остановлено

10:00 22.05.2024
 
© Федеральное агентство железнодорожного транспортаПоезд
Поезд
© Федеральное агентство железнодорожного транспорта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на электропоезд остановлено движение пригородных поездов, пострадавших нет. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром на участке железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
До устранения неисправностей движение пригородных поездов от станции Толоконное в поселке Октябрьский до станции Наумовка приостановлено. При необходимости на участке запустят дополнительный автобус, пообещал Гладков.
Утром в среду украинские боевики атаковали Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня "Град". Дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть реактивных снарядов.
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