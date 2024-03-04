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Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области

Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области

На железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T09:10

2024-03-04T09:10

2024-03-04T09:29

самарская область

происшествия

взрыв

железная дорога

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.Инцидент произошел в понедельник около 7 утра.В связи с происшествием движение поездов на перегоне приостановлено. На данный момент отстают от графика пять составов. "К настоящему моменту задерживаются поезда: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная, № 7104 Сызрань – Самара. Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов", - сообщили в РЖД.Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связиШесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-ПетербургеПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия, взрыв, железная дорога, новости, россия