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Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области
Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области
На железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T09:10
2024-03-04T09:10
2024-03-04T09:29
самарская область
происшествия
взрыв
железная дорога
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.Инцидент произошел в понедельник около 7 утра.В связи с происшествием движение поездов на перегоне приостановлено. На данный момент отстают от графика пять составов. "К настоящему моменту задерживаются поезда: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная, № 7104 Сызрань – Самара. Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов", - сообщили в РЖД.Атака дрона-камикадзе ВСУ на Белгородскую область: поврежден объект связиШесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-ПетербургеПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбы
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самарская область, происшествия, взрыв, железная дорога, новости, россия
Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области
На железнодорожном переезде в Самарской области произошел взрыв - поезда остановлены
09:10 04.03.2024 (обновлено: 09:29 04.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. На железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области произошел "хлопок". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
Инцидент произошел в понедельник около 7 утра.
"Оперативная группа выехала. Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда-Чапаевск, о пострадавших пока неизвестно", - говорится в сообщении агентства.
В связи с происшествием движение поездов на перегоне приостановлено. На данный момент отстают от графика пять составов.
"К настоящему моменту задерживаются поезда: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная, № 7104 Сызрань – Самара. Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов", - сообщили в РЖД.