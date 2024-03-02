https://crimea.ria.ru/20240302/shest-chelovek-obratilis-k-medikam-posle-chp-v-sankt-peterburge-1135355651.html

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге

Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T11:16

2024-03-02T11:16

2024-03-02T11:18

санкт-петербург

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города пишет РИА Новости.

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санкт-петербург, происшествия, общество