https://crimea.ria.ru/20240302/shest-chelovek-obratilis-k-medikam-posle-chp-v-sankt-peterburge-1135355651.html
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T11:16
2024-03-02T11:16
2024-03-02T11:18
санкт-петербург
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города пишет РИА Новости.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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санкт-петербург, происшествия, общество
Материал дополняется
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
Шесть человек обратились к врачам за помощью после ЧП в Санкт-Петербурге
11:16 02.03.2024 (обновлено: 11:18 02.03.2024)