Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240302/shest-chelovek-obratilis-k-medikam-posle-chp-v-sankt-peterburge-1135355651.html
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T11:16
2024-03-02T11:18
санкт-петербург
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5817a79dee5307bc32c6e1141cacd991.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города пишет РИА Новости.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999046_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9d10d7b6b21b9f8e4ea0b96d94a35e22.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия, общество
Материал дополняется
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге

Шесть человек обратились к врачам за помощью после ЧП в Санкт-Петербурге

11:16 02.03.2024 (обновлено: 11:18 02.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпециалист МС России у машины скорой помощи
Специалист МС России у машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города пишет РИА Новости.
"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", - говорится в сообщении.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
11:06В Краснодаре ученица принесла в школу нож: сообщение проверяет полиция
10:46Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях
10:28Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа
10:02Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
09:36Двух женщин спасли в горах под Судаком
09:11ЧП в Санкт-Петербурге: что известно
08:54Серия взрывов и пожары охватили Харьков и Одессу
08:39Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке
08:07Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и лето
07:45Как будет развиваться экономика России в ближайшие годы
07:44Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым
07:01На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгода
00:01В Крыму ожидается туман – прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 2 марта
23:05Главные новости Крыма: 1 марта
22:45Главное за день: 1 марта
22:11Раз в 4 года: сколько детей родились в Крыму 29 февраля
21:48Опыт Крыма поможет наладить отношения России и Африки: эксперты Госдумы
21:33В Крымских зоопарках поселится лошадь Пржевальского из "Аскании-Новы"
Лента новостейМолния