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Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
Число пострадавших при украинском ударе по Суземке в Брянской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T22:00
2024-02-27T22:00
2024-02-27T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском ударе по Суземке в Брянской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее во вторник он сообщал, что трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки. Также частично повреждено административное здание.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Три беспилотника ВСУ ранее во вторник сбили над Белгородской областью. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую областьБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление ЗеленскогоМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО
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брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, александр богомаз, происшествия, общество, новости
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
Число раненных при ударе ВСУ по Брянской области выросло до пяти - губернатор Богомаз
22:00 27.02.2024 (обновлено: 22:01 27.02.2024)