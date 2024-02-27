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Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет

Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет

Число пострадавших при украинском ударе по Суземке в Брянской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T22:00

2024-02-27T22:00

2024-02-27T22:01

брянская область

обстрелы брянской области

обстрелы всу

александр богомаз

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском ударе по Суземке в Брянской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее во вторник он сообщал, что трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки. Также частично повреждено административное здание.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Три беспилотника ВСУ ранее во вторник сбили над Белгородской областью. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую областьБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление ЗеленскогоМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, александр богомаз, происшествия, общество, новости