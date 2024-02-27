Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240227/udar-vsu-po-bryanskoy-oblasti-chislo-postradavshikh-rastet-1135263178.html
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
Число пострадавших при украинском ударе по Суземке в Брянской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T22:00
2024-02-27T22:01
брянская область
обстрелы брянской области
обстрелы всу
александр богомаз
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111705/58/1117055831_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ab36c02dbbc4478a6157883c0cda21a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском ударе по Суземке в Брянской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее во вторник он сообщал, что трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки. Также частично повреждено административное здание.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Три беспилотника ВСУ ранее во вторник сбили над Белгородской областью. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую областьБудет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление ЗеленскогоМиллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111705/58/1117055831_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_495e75ea7cdcc332f7478851c6717875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, обстрелы брянской области, обстрелы всу, александр богомаз, происшествия, общество, новости
Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет

Число раненных при ударе ВСУ по Брянской области выросло до пяти - губернатор Богомаз

22:00 27.02.2024 (обновлено: 22:01 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Число пострадавших при украинском ударе по Суземке в Брянской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее во вторник он сообщал, что трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки. Также частично повреждено административное здание.
"По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор вечером во вторник в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Три беспилотника ВСУ ранее во вторник сбили над Белгородской областью. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область
Будет ли Киев бить западным оружием по Крыму – заявление Зеленского
Миллион беспилотников Киеву – эксперт оценил обещание НАТО
 
Брянская областьОбстрелы Брянской областиОбстрелы ВСУАлександр БогомазПроисшествияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:59Главные новости Крыма: 27 февраля
22:41В России появились органические грибы – что это такое
22:23Главное за день: 27 февраля
22:07В России замедляется инфляция - цифры Центробанка
22:00Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
21:48Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт
21:30Двухлетний ребенок погиб в аварии на Кубани
21:18США не будут направлять своих военных на Украину
20:52От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма
20:38Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву
20:19Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России
20:00Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году
19:43Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки
19:24Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Брянскую область
19:13Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт
18:56Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
18:43Как прошел первый день досрочного голосования в Херсонской области
18:26"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО
18:12Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк
18:05В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
Лента новостейМолния