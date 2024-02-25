https://crimea.ria.ru/20240225/vsu-bolee-desyati-raz-za-sutki-atakovali-belgorodskuyu-oblast-1135198166.html

ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости Крым, 25.02.2024

ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область

Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T11:48

2024-02-25T11:48

2024-02-25T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в Минобороны РФ.Более 10 раз за последние сутки украинские военные атаковали с помощью беспилотников восемь районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации главы региона, 24 февраля украинские военные атаковали восемь районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии и сбросив пять взрывных устройств с дронов. Кроме того, были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.Согласно статистике, количество обстрелов снизилось после понедельника, когда было зафиксировано максимальное количество - 107. В течение последних дней количество обстрелов не характеризуется сильными колебаниями и остается в пределах 40 в день."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системой ПВО сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении - повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля", - написал Гладков.Он добавил, что в Грайворонском округе в поселке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраине сел Заречье-Второе и Замостье выпущено в сумме 10 минометных снарядов. В Краснояружском районе в селе Вязовое с трех дронов сброшено три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, также объект атакован двумя дронами-камикадзе, уточнил Гладков."В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено семь минометных снарядов. Также в Середе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" - зафиксировано три прилета", - заявил глава региона.Как отметил губернатор, в Новооскольском округе, в Прохоровском районе, в Старооскольском округе и Чернянском районе системой ПВО было сбито по одному украинскому беспилотнику. Ни в одном из этих населенных пунктов нет пострадавших и разрушений.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://crimea.ria.ru/20240225/budet-li-kiev-bit-zapadnym-oruzhiem-po-krymu--zayavlenie-zelenskogo-1135197776.html

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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф, новости, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)