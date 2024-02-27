https://crimea.ria.ru/20240227/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-vsu-na-bryanskuyu-oblast-1135259003.html

Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Брянскую область

Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Брянскую область - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Брянскую область

Три мирных жителя брянской Суземки получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T19:24

2024-02-27T19:24

2024-02-27T19:30

брянская область

обстрелы брянской области

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Три мирных жителя брянской Суземки получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.По его данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состояни средней тяжести. Все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь."Частично повреждено административное здание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.Также в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по зданию МФЦ в Новой КаховкеВоздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целейВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчина

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, происшествия, общество, новости