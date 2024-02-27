Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Брянскую область
Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Суземки в Брянской области - губернатор
19:24 27.02.2024 (обновлено: 19:30 27.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Три мирных жителя брянской Суземки получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состояни средней тяжести. Все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
"Частично повреждено административное здание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.
Также в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.
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