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Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей
Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей
Шесть воздушных целей уничтожены на подлете к городу Гайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T22:12
2024-02-26T22:24
белгородская область
новости
сергей гладков
пво
безопасность
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Шесть воздушных целей уничтожены на подлете к городу Гайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.Несколькими часами ранее ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.Днем в понедельник в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.В субботу 24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеОсколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в МосквеПять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, сергей гладков, пво, безопасность, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей

Российская ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области

22:12 26.02.2024 (обновлено: 22:24 26.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Шесть воздушных целей уничтожены на подлете к городу Гайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 6 воздушных целей на подлете к городу", – написал он в своем Telegram-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.
Несколькими часами ранее ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.
Днем в понедельник в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.
В субботу 24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Белгородская областьНовостиСергей ГладковПВОБезопасностьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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