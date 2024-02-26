Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей
Российская ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области
22:12 26.02.2024 (обновлено: 22:24 26.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Шесть воздушных целей уничтожены на подлете к городу Гайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбито 6 воздушных целей на подлете к городу", – написал он в своем Telegram-канале.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.
Несколькими часами ранее ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.
Днем в понедельник в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.
В субботу 24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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