https://crimea.ria.ru/20240226/vozdushnaya-ataka-na-belgorodskuyu-oblast--sbito-shest-tseley-1135230947.html

Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей

Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей

Шесть воздушных целей уничтожены на подлете к городу Гайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T22:12

2024-02-26T22:12

2024-02-26T22:24

белгородская область

новости

сергей гладков

пво

безопасность

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Шесть воздушных целей уничтожены на подлете к городу Гайворон. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.Несколькими часами ранее ВСУ атаковали автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.Днем в понедельник в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.В субботу 24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеОсколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в МосквеПять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, сергей гладков, пво, безопасность, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)