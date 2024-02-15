https://crimea.ria.ru/20240215/pyat-chelovek-pogibli-i-18-raneny-pri-udare-po-belgorodu--1134966736.html

Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду

Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду

Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T13:38

2024-02-15T13:38

2024-02-15T13:47

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, осколками побиты пять автомобилей. "Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле", - добавил Гладков.Минобороны России сообщало, что в 12:30 российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire. Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человекКак мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по БелгородуБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, новости