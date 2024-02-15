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Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T13:38
2024-02-15T13:47
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор добавил, что в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, осколками побиты пять автомобилей. "Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле", - добавил Гладков.Минобороны России сообщало, что в 12:30 российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire. Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке на Белгородскую область осколками ранило пятерых человекКак мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по БелгородуБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, новости
Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду

Пять человек погибли и 18 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду - губернатор

13:38 15.02.2024 (обновлено: 13:47 15.02.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пятеро из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Губернатор добавил, что в семи частных домовладениях города выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, осколками побиты пять автомобилей.
"Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одном автомобиле", - добавил Гладков.
Минобороны России сообщало, что в 12:30 российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов Vampire. Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбществоНовости
 
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