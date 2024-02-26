https://crimea.ria.ru/20240226/tri-cheloveka-pogibli-pri-atake-drona-kamikadze-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1135230245.html

Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T20:52

2024-02-26T20:52

2024-02-26T20:58

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

больница

скорая помощь

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Уточняется, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители.Еще трое пострадавших получили осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного – в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших и добавил, что "никакие слова не смогут утешить их горе".Несколькими часами ранее стало известно, что в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.В субботу 24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеОсколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в МосквеПять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, белгород, больница, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)