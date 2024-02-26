Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240226/tri-cheloveka-pogibli-pri-atake-drona-kamikadze-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1135230245.html
Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T20:52
2024-02-26T20:58
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
больница
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Уточняется, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители.Еще трое пострадавших получили осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного – в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших и добавил, что "никакие слова не смогут утешить их горе".Несколькими часами ранее стало известно, что в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.В субботу 24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеОсколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в МосквеПять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_265ff0064f99c6f4f7d55b4516e3a90b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, белгород, больница, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Три человека погибли и трое пострадали от атаки украинского дрона в Белгородской области

20:52 26.02.2024 (обновлено: 20:58 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Уточняется, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители.
"К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Еще трое пострадавших получили осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой помощи двоих пострадавших мужчин доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного – в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибших и добавил, что "никакие слова не смогут утешить их горе".
Несколькими часами ранее стало известно, что в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.
В субботу 24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородБольницаСкорая помощьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году
21:13Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе
20:52Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
20:32Для разгона "майдана" хватило бы четырех часов – экс-командир "Беркута"
20:02Венгрия утвердила заявку Швеции на вступление в НАТО
19:51Поставки ракет Taurus на Украину – что ответил Шольц
19:31"План Б": введет ли НАТО войска на Украину
19:19Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
19:01Крушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота
18:39В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко
18:07Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе
18:01В Севастополе стали известны сроки запуска катеров в Инкерман
17:43Один человек умер и четверо в тяжелом состоянии из-за Covid-19 в Крыму
17:28Расширена программа бесплатного переобучения граждан – кого коснется
17:11Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ
16:55Путин подписал указ о новом составе военных округов
16:16В НАТО обдумывают варианты отправки военных на Украину – премьер Словакии
15:55Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
15:31Истребитель Mirage 2000: технические характеристики и вооружение
15:15Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Лента новостейМолния