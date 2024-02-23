https://crimea.ria.ru/20240223/v-belgorodskoy-oblasti-vsu-atakovali-grazhdanskie-gruzoviki--est-ranenye-1135171290.html

В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые

В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые - РИА Новости Крым, 23.02.2024

В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые

В Белгородской области водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов. Об этом в пятницу утром сообщил... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T10:59

2024-02-23T10:59

2024-02-23T11:01

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгород

белгородская область

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов. Об этом в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Козинка ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе продуктовый магазин. Обошлось без пострадавших. В магазине выбиты стекла, повреждена крыша, а также припаркованный рядом легковой автомобиль.Всего за сутки по населенным пунктам региона боевики ВСУ выпустили 34 минометных и артиллерийских снаряда, два беспилотника были сбиты российской системой ПВО. На окраине поселка Горьковский враг с БПЛА сбросил два осколочных боеприпаса.Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.Накануне сообщалось, что четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах.15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человекПо поручению Путина в Белгород вылетела бригада МинздраваПочти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО

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белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, белгородская область, новости, вячеслав гладков