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В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые - РИА Новости Крым, 23.02.2024
В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
В Белгородской области водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов. Об этом в пятницу утром сообщил... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T10:59
2024-02-23T11:01
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгород
белгородская область
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов. Об этом в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Козинка ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе продуктовый магазин. Обошлось без пострадавших. В магазине выбиты стекла, повреждена крыша, а также припаркованный рядом легковой автомобиль.Всего за сутки по населенным пунктам региона боевики ВСУ выпустили 34 минометных и артиллерийских снаряда, два беспилотника были сбиты российской системой ПВО. На окраине поселка Горьковский враг с БПЛА сбросил два осколочных боеприпаса.Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.Накануне сообщалось, что четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах.15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человекПо поручению Путина в Белгород вылетела бригада МинздраваПочти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, белгородская область, новости, вячеслав гладков
В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые

Гладков: ВСУ атаковали с дронов два грузовика – водители ранены

10:59 23.02.2024 (обновлено: 11:01 23.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области водители двух грузовых автомобилей получили осколочные ранения в результате атаки украинских дронов. Об этом в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго – осколочное ранение руки", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Козинка ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе продуктовый магазин. Обошлось без пострадавших. В магазине выбиты стекла, повреждена крыша, а также припаркованный рядом легковой автомобиль.
Всего за сутки по населенным пунктам региона боевики ВСУ выпустили 34 минометных и артиллерийских снаряда, два беспилотника были сбиты российской системой ПВО. На окраине поселка Горьковский враг с БПЛА сбросил два осколочных боеприпаса.
Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Накануне сообщалось, что четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах.
15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБелгородБелгородская областьНовостиВячеслав Гладков
 
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