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При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2024
При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района во вторник один человек погиб и 11 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T22:03
2024-01-02T22:18
вячеслав гладков
новости
валентин демидов
белгород
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района во вторник один человек погиб и 11 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Во вторник ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты Белгородского района реактивными снарядами "Ольха".По словам губернатора, один из снарядов прилетел в частный жилой дом. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей, медики его прооперировали. Позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына. У обоих было шоковое состояние и контузия. Врачи их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка. Один мужчина получил слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины контузия и осколочное ранение головы. Оба пациента осмотрены врачами и получают всю необходимую медицинскую помощь. Еще двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф – у мужчины и женщины контузия, они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались.Кроме того, в результате "прилета" в автосалон пострадала женщина – у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения. Медики осмотрели пострадавшую, от госпитализации она отказалась.В результате обстрелов в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домах, в шести квартирах четырех многоквартирных домов, семи хозяйствующих субъектах, 37 автомобилях и одном автобусе.В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, двух гаражах и семи автомобилях.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что вечером планируется ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда в частном секторе. Людей отвели на безопасное расстояние, уточнил он.
https://crimea.ria.ru/20240102/esche-vosem-raket-olkha-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133958389.html
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вячеслав гладков, новости, валентин демидов, белгород, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек

11 человек получили ранения при обстрелах ВСУ Белгорода и Белгородского района – Гладков

22:03 02.01.2024 (обновлено: 22:18 02.01.2024)
 
© Telegram Валентин ДемидовОбстрел Белгорода
Обстрел Белгорода
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района во вторник один человек погиб и 11 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, в Белгороде один человек погиб – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Во вторник ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты Белгородского района реактивными снарядами "Ольха".
По словам губернатора, один из снарядов прилетел в частный жилой дом. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения головы и верхних конечностей, медики его прооперировали. Позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына. У обоих было шоковое состояние и контузия. Врачи их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.
Еще шесть человек получили ранения в районе авторынка. Один мужчина получил слепое осколочное ранение грудной клетки и осколочное ранение головы, у женщины контузия и осколочное ранение головы. Оба пациента осмотрены врачами и получают всю необходимую медицинскую помощь. Еще двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф – у мужчины и женщины контузия, они осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение домой. Еще двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались.
Кроме того, в результате "прилета" в автосалон пострадала женщина – у нее рваная рана левой кисти без признаков кровотечения. Медики осмотрели пострадавшую, от госпитализации она отказалась.

"Еще один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку женщины по касательной. Пострадавшая была доставлена в травмпункт, где медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь", – добавил Гладков.

В результате обстрелов в Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домах, в шести квартирах четырех многоквартирных домов, семи хозяйствующих субъектах, 37 автомобилях и одном автобусе.
В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, двух гаражах и семи автомобилях.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что вечером планируется ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда в частном секторе. Людей отвели на безопасное расстояние, уточнил он.
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