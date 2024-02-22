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Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве

Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве

Четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, навестивший их в... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T19:28

2024-02-22T19:28

2024-02-22T19:34

белгород

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, навестивший их в лечебных учреждениях.В отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости находится 8-летняя Вика. У нее проникающее ранение живота. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ей привезли книги, о которых она мечтала.По информации Вячеслава Гладкова, когда девочка пойдет на поправку, то ее переведут реабилитационный центр "Кораблик" при Российской детской клинической больнице, чтобы помочь ей полностью восстановиться."Заметные улучшения есть у нашей Ани. Напомню, 30 декабря 17-летняя девочка получила серьезное ранение – осколок прошел в трех миллиметрах от сердца. Аня уже прошла реабилитацию, но вернулась в больницу для повторной операции", - сообщает губернатор.Аню планируют выписать уже к концу следующей недели. Рядом с ней постоянно находится мама. Находясь в больнице, девочка продолжает учиться в дистанционном формате, чтобы не отставать от одноклассников.С мальчиком также находятся родители. Максиму привезли книжки, которые он пообещал прочитать, пока поправляется."Попасть к нашей 9-месячной Лизе, к сожалению, не получилось – девочка сейчас находится на карантине. Но я передал ей гостинцы и пожелания скорейшего выздоровления от всех жителей Белгородской области", - заключил губернатор региона.30 декабря 2023 года ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницы после атаки попали несколько десятков человек, некоторые в тяжелом состоянии.15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детейПо поручению Путина в Белгород вылетела бригада МинздраваПри обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек

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белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, новости, происшествия, москва