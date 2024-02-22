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Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
Четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, навестивший их в... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T19:28
2024-02-22T19:34
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
новости
происшествия
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, навестивший их в лечебных учреждениях.В отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости находится 8-летняя Вика. У нее проникающее ранение живота. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ей привезли книги, о которых она мечтала.По информации Вячеслава Гладкова, когда девочка пойдет на поправку, то ее переведут реабилитационный центр "Кораблик" при Российской детской клинической больнице, чтобы помочь ей полностью восстановиться."Заметные улучшения есть у нашей Ани. Напомню, 30 декабря 17-летняя девочка получила серьезное ранение – осколок прошел в трех миллиметрах от сердца. Аня уже прошла реабилитацию, но вернулась в больницу для повторной операции", - сообщает губернатор.Аню планируют выписать уже к концу следующей недели. Рядом с ней постоянно находится мама. Находясь в больнице, девочка продолжает учиться в дистанционном формате, чтобы не отставать от одноклассников.С мальчиком также находятся родители. Максиму привезли книжки, которые он пообещал прочитать, пока поправляется."Попасть к нашей 9-месячной Лизе, к сожалению, не получилось – девочка сейчас находится на карантине. Но я передал ей гостинцы и пожелания скорейшего выздоровления от всех жителей Белгородской области", - заключил губернатор региона.30 декабря 2023 года ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницы после атаки попали несколько десятков человек, некоторые в тяжелом состоянии.15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детейПо поручению Путина в Белгород вылетела бригада МинздраваПри обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
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белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, новости, происшествия, москва
Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве

Четверо детей после атак ВСУ на Белгород продолжают лечение в Москве

19:28 22.02.2024 (обновлено: 19:34 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Четверо детей, пострадавших после атак ВСУ на Белгород, все еще остаются в больницах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, навестивший их в лечебных учреждениях.
"Приехал в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, чтобы навестить наших маленьких жителей. Сейчас здесь лечатся четверо детей: двое пострадали в результате теракта 30 декабря, двое – 15 февраля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости находится 8-летняя Вика. У нее проникающее ранение живота. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Ей привезли книги, о которых она мечтала.
По информации Вячеслава Гладкова, когда девочка пойдет на поправку, то ее переведут реабилитационный центр "Кораблик" при Российской детской клинической больнице, чтобы помочь ей полностью восстановиться.
"Заметные улучшения есть у нашей Ани. Напомню, 30 декабря 17-летняя девочка получила серьезное ранение – осколок прошел в трех миллиметрах от сердца. Аня уже прошла реабилитацию, но вернулась в больницу для повторной операции", - сообщает губернатор.
Аню планируют выписать уже к концу следующей недели. Рядом с ней постоянно находится мама. Находясь в больнице, девочка продолжает учиться в дистанционном формате, чтобы не отставать от одноклассников.

"Самый бойкий мальчишка в больнице – наш 9-летний Максим. У него очень сложные переломы костей и предстоит длительная реабилитация, но я уверен, что он со всем справится", - рассказывает Вячеслав Гладков.

С мальчиком также находятся родители. Максиму привезли книжки, которые он пообещал прочитать, пока поправляется.
"Попасть к нашей 9-месячной Лизе, к сожалению, не получилось – девочка сейчас находится на карантине. Но я передал ей гостинцы и пожелания скорейшего выздоровления от всех жителей Белгородской области", - заключил губернатор региона.
30 декабря 2023 года ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницы после атаки попали несколько десятков человек, некоторые в тяжелом состоянии.
15 февраля при атаке ВСУ на Белгород изначально погибло пять человек, в том числе ребенок, еще 18 получили ранения. Позже число жертв увеличилось.
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БелгородВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьНовостиПроисшествияМосква
 
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