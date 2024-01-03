https://crimea.ria.ru/20240103/70-chelovek-ostayutsya-v-bolnitsakh-posle-udara-vsu-po-belgorodu-1133965593.html

70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду

70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 03.01.2024

70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду

В больницах после атаки ВСУ на Белгород остаются 70 жителей, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в регионе и сегодня остается напряженной, сообщил РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T09:06

2024-01-03T09:06

2024-01-03T09:06

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

общество

здравоохранение в россии

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В больницах после атаки ВСУ на Белгород остаются 70 жителей, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в регионе и сегодня остается напряженной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.При этом после вчерашних обстрелов ранены 11 человек, восемь из них после получения амбулаторной помощи отпущены домой, трое продолжают оставаться в стационарах. один - погиб.В связи с непрекращающимися обстрелами губернатор планирует продлить школьные каникулы."8 января проведем заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен, - это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп" - уточнил глава региона.Утром в среду Белгород снова попытались атаковать - российские ПВО сбили несколько воздушных целей. Под огнем оказалось село Солоти Валуйского городского округа.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения. За сутки враг предпринял четыре атаки на город, в том числе ракетами ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха". Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько воздушных целей сбиты на подлете к БелгородуВ Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снарядСемьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, здравоохранение в россии, дети, безопасность, новости