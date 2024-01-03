Рейтинг@Mail.ru
70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240103/70-chelovek-ostayutsya-v-bolnitsakh-posle-udara-vsu-po-belgorodu-1133965593.html
70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду
70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 03.01.2024
70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду
В больницах после атаки ВСУ на Белгород остаются 70 жителей, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в регионе и сегодня остается напряженной, сообщил РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T09:06
2024-01-03T09:06
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
общество
здравоохранение в россии
дети
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c7ff63aec3b2c24ed4290df7c3c9045.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В больницах после атаки ВСУ на Белгород остаются 70 жителей, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в регионе и сегодня остается напряженной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.При этом после вчерашних обстрелов ранены 11 человек, восемь из них после получения амбулаторной помощи отпущены домой, трое продолжают оставаться в стационарах. один - погиб.В связи с непрекращающимися обстрелами губернатор планирует продлить школьные каникулы."8 января проведем заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен, - это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп" - уточнил глава региона.Утром в среду Белгород снова попытались атаковать - российские ПВО сбили несколько воздушных целей. Под огнем оказалось село Солоти Валуйского городского округа.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения. За сутки враг предпринял четыре атаки на город, в том числе ракетами ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха". Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько воздушных целей сбиты на подлете к БелгородуВ Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снарядСемьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad105d9a638dea1aafbc776d30724675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, здравоохранение в россии, дети, безопасность, новости
70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду

70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду 30 декабря - губернатор

09:06 03.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В больницах после атаки ВСУ на Белгород остаются 70 жителей, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в регионе и сегодня остается напряженной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них - в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким", - написал губернатор в Telegram-канале.
При этом после вчерашних обстрелов ранены 11 человек, восемь из них после получения амбулаторной помощи отпущены домой, трое продолжают оставаться в стационарах. один - погиб.
В связи с непрекращающимися обстрелами губернатор планирует продлить школьные каникулы.
"8 января проведем заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен, - это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп" - уточнил глава региона.
Утром в среду Белгород снова попытались атаковать - российские ПВО сбили несколько воздушных целей. Под огнем оказалось село Солоти Валуйского городского округа.
2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения. За сутки враг предпринял четыре атаки на город, в том числе ракетами ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду
В Белгороде обезвредили неразорвавшийся после атаки ВСУ снаряд
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбществоЗдравоохранение в РоссиидетиБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:0670 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду
08:44Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта
08:11Новогоднее застолье вегана: что есть и как готовить
07:44"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
07:17Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
07:02Движение по Крымскому мосту возобновлено
06:53Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду
06:34Движение автомобилей на Крымском мосту перекрыто
00:57У берегов Севастополя сбили ракету
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
00:00Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду
23:31Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
22:03При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
21:47Главное за день: 2 января
21:04Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
20:38Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника
20:02Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
19:41В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов
19:01Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
18:43Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния