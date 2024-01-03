70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду
70 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду 30 декабря - губернатор
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В больницах после атаки ВСУ на Белгород остаются 70 жителей, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Ситуация в регионе и сегодня остается напряженной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них - в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким", - написал губернатор в Telegram-канале.
При этом после вчерашних обстрелов ранены 11 человек, восемь из них после получения амбулаторной помощи отпущены домой, трое продолжают оставаться в стационарах. один - погиб.
В связи с непрекращающимися обстрелами губернатор планирует продлить школьные каникулы.
"8 января проведем заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен, - это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп" - уточнил глава региона.
Утром в среду Белгород снова попытались атаковать - российские ПВО сбили несколько воздушных целей. Под огнем оказалось село Солоти Валуйского городского округа.
2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения. За сутки враг предпринял четыре атаки на город, в том числе ракетами ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".
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