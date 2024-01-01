https://crimea.ria.ru/20240101/semyam-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-belgorod-vyplatyat-po-3-milliona-rubley-1133951127.html
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T20:50
2024-01-01T20:50
2024-01-01T20:52
атака всу на белгород
белгород
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133937441_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_7a783399a0cafed90023f979a32fb0e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков также проинформировал, что основную помощь по размещению родственников, которые приехали с ранеными жителями в Москву, оказывает Минздрав РФ.Продолжаются работы над восстановлением пострадавших зданий. На сегодняшний день в жилом фонде завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Демидова, повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домов и в 12 частных. Губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы – детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ лежит на правительстве Белгородской области.30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
https://crimea.ria.ru/20240101/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-vyroslo--umerla-4-letnyaya-devochka-1133950104.html
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133937441_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_6c61636d3e10aacc0cd43564795f9bbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака всу на белгород, белгород, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
Семьям погибших при обстреле Белгорода выплатят по 3 млн рублей, раненым - по 500 тысяч
20:50 01.01.2024 (обновлено: 20:52 01.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных", - написал он в своем ТГ-канале.
Гладков также проинформировал, что основную помощь по размещению родственников, которые приехали с ранеными жителями в Москву, оказывает Минздрав РФ.
Продолжаются работы над восстановлением пострадавших зданий. На сегодняшний день в жилом фонде завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Демидова, повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домов и в 12 частных.
"Общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров. С 3 января должна начаться установка окон. Сегодня и завтра производители изготавливают необходимый объем. Пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами - закрыли только тепловой контур. Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется", - добавил Гладков.
Губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы – детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ лежит на правительстве Белгородской области.
30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.