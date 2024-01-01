https://crimea.ria.ru/20240101/semyam-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-belgorod-vyplatyat-po-3-milliona-rubley-1133951127.html

Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей

Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей

Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T20:50

2024-01-01T20:50

2024-01-01T20:52

атака всу на белгород

белгород

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков также проинформировал, что основную помощь по размещению родственников, которые приехали с ранеными жителями в Москву, оказывает Минздрав РФ.Продолжаются работы над восстановлением пострадавших зданий. На сегодняшний день в жилом фонде завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Демидова, повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домов и в 12 частных. Губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы – детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ лежит на правительстве Белгородской области.30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.

https://crimea.ria.ru/20240101/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-vyroslo--umerla-4-letnyaya-devochka-1133950104.html

белгород

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атака всу на белгород, белгород, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)