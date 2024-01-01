Рейтинг@Mail.ru
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240101/semyam-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-belgorod-vyplatyat-po-3-milliona-rubley-1133951127.html
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T20:50
2024-01-01T20:52
атака всу на белгород
белгород
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133937441_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_7a783399a0cafed90023f979a32fb0e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков также проинформировал, что основную помощь по размещению родственников, которые приехали с ранеными жителями в Москву, оказывает Минздрав РФ.Продолжаются работы над восстановлением пострадавших зданий. На сегодняшний день в жилом фонде завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Демидова, повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домов и в 12 частных. Губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы – детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ лежит на правительстве Белгородской области.30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
https://crimea.ria.ru/20240101/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-vyroslo--umerla-4-letnyaya-devochka-1133950104.html
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133937441_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_6c61636d3e10aacc0cd43564795f9bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на белгород, белгород, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины)
Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей

Семьям погибших при обстреле Белгорода выплатят по 3 млн рублей, раненым - по 500 тысяч

20:50 01.01.2024 (обновлено: 20:52 01.01.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ центра Белгорода
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ центра Белгорода - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода выплатят по 3 миллиона рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных", - написал он в своем ТГ-канале.

Гладков также проинформировал, что основную помощь по размещению родственников, которые приехали с ранеными жителями в Москву, оказывает Минздрав РФ.
Продолжаются работы над восстановлением пострадавших зданий. На сегодняшний день в жилом фонде завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Демидова, повреждения выявлены в 457 квартирах шестидесяти многоквартирных домов и в 12 частных.
"Общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров. С 3 января должна начаться установка окон. Сегодня и завтра производители изготавливают необходимый объем. Пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами - закрыли только тепловой контур. Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется", - добавил Гладков.
Губернатор подчеркнул, что объекты социальной сферы – детские сады, школы - должны быть восстановлены в первую очередь. Ответственность за финансирование выплат и оплата работ лежит на правительстве Белгородской области.
30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Медицинская сестра в больнице - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
17:58
Число погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка
 
Атака ВСУ на БелгородБелгородВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01Главное за день: 1 января
20:50Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублей
20:24Готовим печень и желудок: как есть и что пить в Новогодние каникулы
19:37В Севастополе отключат свет в первые дни нового года: список адресов
19:15Елки в землянках Севастополя: праздник на Отечественной войне
18:28"Один дома" против "Иронии судьбы": любимые новогодние фильмы крымчан
18:13Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в Японии
17:58Число погибших при атаке на Белгород выросло – умерла 4-летняя девочка
17:39Висячая елка и нарядные кактусы - новогодний Крым для детей и взрослых
17:22Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории
17:18Запад и восток: Драконы добрые и злые
16:41Разведывательный дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью
16:23ВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтам
15:41Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS
15:21Путин оценил ситуацию в зоне СВО
14:52Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода
14:51Конфликт со стрельбой между водителями произошел в Краснодаре
14:47Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
14:31ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
14:11Российские военные пресекли 11 попыток ротации подразделений ВСУ
Лента новостейМолния