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Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T23:31
2024-01-02T23:42
вячеслав гладков
новости
белгород
белгородская область
пво
обстрелы всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительным данным, пострадавших нет. В городе есть повреждения в частном секторе – в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется, отметил губернатор.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".Ранее во вторник ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты Белгородского района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, пво, обстрелы всу, министерство обороны рф
Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей

При атаке на Белгород сбиты девять воздушных целей на подлете к городу

23:31 02.01.2024 (обновлено: 23:42 02.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбиты 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В городе есть повреждения в частном секторе – в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется, отметил губернатор.
Позднее в Минобороны РФ уточнили, что ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".

"02 января т. г. около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ОТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Ранее во вторник ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты Белгородского района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.
Вячеслав ГладковНовостиБелгородБелгородская областьПВООбстрелы ВСУМинистерство обороны РФ
 
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