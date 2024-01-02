https://crimea.ria.ru/20240102/chetvertaya-ataka-na-belgorod-za-sutki-sbity-devyat-vozdushnykh-tseley-1133964450.html

Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей

Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей

В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T23:31

2024-01-02T23:31

2024-01-02T23:42

вячеслав гладков

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительным данным, пострадавших нет. В городе есть повреждения в частном секторе – в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется, отметил губернатор.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".Ранее во вторник ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты Белгородского района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.

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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, пво, обстрелы всу, министерство обороны рф