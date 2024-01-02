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Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T23:31
2024-01-02T23:31
2024-01-02T23:42
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По предварительным данным, пострадавших нет. В городе есть повреждения в частном секторе – в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется, отметил губернатор.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".Ранее во вторник ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты Белгородского района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.
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вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, пво, обстрелы всу, министерство обороны рф
Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
При атаке на Белгород сбиты девять воздушных целей на подлете к городу
23:31 02.01.2024 (обновлено: 23:42 02.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ходе четвертой за сутки атаки на Белгород на подлете к городу сбиты девять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО – сбиты 9 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. В городе есть повреждения в частном секторе – в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется, отметил губернатор.
Позднее в Минобороны РФ уточнили, что ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".
"02 января т. г. около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ОТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Ранее во вторник ВСУ трижды обстреляли
Белгород и населенные пункты Белгородского района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал
, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.