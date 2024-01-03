Рейтинг@Mail.ru
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240103/neskolko-vozdushnykh-tseley-sbity-na-podlete-k-belgorodu-1133965194.html
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду
Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и областью. На данный момент угроза ракетной опасности сохраняется... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T06:53
2024-01-03T06:59
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
безопасность
пво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:141:2886:1764_1920x0_80_0_0_a6d70aae25e177d615aa937e0bcc71c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и областью. На данный момент угроза ракетной опасности сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа."По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - уточнил Гладков.Накануне ВСУ четыре раза за сутки атаковали Белгородскую область. Последнюю попытку российские ПВО пресекли в ночь на среду. Дежурными средствами ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха". До этого ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человекЕще восемь ракет "Ольха" уничтожены над Белгородской областьюНа подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_25dc290eb9e843f24d075cfe9d2c6c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, безопасность, пво, новости
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Над Белгородской областью ПВО сбили несколько воздушных целей - Гладков

06:53 03.01.2024 (обновлено: 06:59 03.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и областью. На данный момент угроза ракетной опасности сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. В 6:46 в Белгороде запущена сирена ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - уточнил Гладков.
Накануне ВСУ четыре раза за сутки атаковали Белгородскую область. Последнюю попытку российские ПВО пресекли в ночь на среду. Дежурными средствами ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха". До этого ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
Еще восемь ракет "Ольха" уничтожены над Белгородской областью
На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияБезопасностьПВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:0670 человек остаются в больницах после удара ВСУ по Белгороду
08:44Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от эксперта
08:11Новогоднее застолье вегана: что есть и как готовить
07:44"Елки в помощь": врач-психиатр дал советы на новогодние праздники
07:17Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое Солнце
07:02Движение по Крымскому мосту возобновлено
06:53Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду
06:34Движение автомобилей на Крымском мосту перекрыто
00:57У берегов Севастополя сбили ракету
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
00:00Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду
23:31Четвертая атака на Белгород за сутки: сбиты девять воздушных целей
22:03При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
21:47Главное за день: 2 января
21:04Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России
20:38Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника
20:02Пенсионерка в Севастополе продала квартиру и отдала 8,5 млн мошенникам
19:41В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов
19:01Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
18:43Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния