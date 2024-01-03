https://crimea.ria.ru/20240103/neskolko-vozdushnykh-tseley-sbity-na-podlete-k-belgorodu-1133965194.html

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и областью. На данный момент угроза ракетной опасности сохраняется... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T06:53

2024-01-03T06:53

2024-01-03T06:59

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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безопасность

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и областью. На данный момент угроза ракетной опасности сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа."По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - уточнил Гладков.Накануне ВСУ четыре раза за сутки атаковали Белгородскую область. Последнюю попытку российские ПВО пресекли в ночь на среду. Дежурными средствами ПВО были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха". До этого ВСУ трижды обстреляли Белгород и населенные пункты района реактивными снарядами "Ольха". В результате этих обстрелов один человек погиб и 11 получили ранения.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что взрывотехники обезвредили неразорвавшиеся в ходе атаки ВСУ снаряды.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстрелах Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человекЕще восемь ракет "Ольха" уничтожены над Белгородской областьюНа подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, безопасность, пво, новости