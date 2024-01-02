https://crimea.ria.ru/20240102/esche-vosem-raket-olkha-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133958389.html

Еще восемь ракет "Ольха" уничтожены над Белгородской областью

Еще восемь ракет "Ольха" уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Еще восемь ракет "Ольха" уничтожены над Белгородской областью

ВСУ в третий раз за день ударили по Белгородской области ракетами реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T15:13

2024-01-02T15:13

2024-01-02T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. ВСУ в третий раз за день ударили по Белгородской области ракетами реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны.Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде третий раз за день запущена сирена ракетной опасности. Ранее в Белгороде дважды запускали сигнал ракетной опасности.Около 13 часов пять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" были сбиты над Белгородской областью. Около 12 часов над Белгородской областью были уничтожены четыре ракеты "Ольха".30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, белгород, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, вячеслав гладков