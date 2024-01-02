https://crimea.ria.ru/20240102/na-podlete-k-belgorodu-sbity-chetyre-vozdushnye-tseli--tyazhelo-ranen-muzhchina-1133955759.html

На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина

На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина - РИА Новости Крым, 02.01.2024

На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина

Над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T12:52

2024-01-02T12:52

2024-01-02T13:16

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валентин демидов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу, состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подчеркнул Гладков. Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

https://crimea.ria.ru/20240102/vzryvy-na-ukraine-kiev-bez-sveta-i-vody-pozhary-v-kharkove-1133953151.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, новости, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, скорая помощь, валентин демидов