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На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина
На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина - РИА Новости Крым, 02.01.2024
На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина
Над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T12:52
2024-01-02T12:52
2024-01-02T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу, состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подчеркнул Гладков. Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен.Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейРемонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернаторКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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белгород, новости, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, скорая помощь, валентин демидов
На подлете к Белгороду сбиты четыре воздушные цели – тяжело ранен мужчина
Над Белгородом сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен – Гладков
12:52 02.01.2024 (обновлено: 13:16 02.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Над Белгородом отработала ПВО, сбиты четыре воздушные цели, один человек тяжело ранен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 4 воздушных цели на подлете к городу", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу, состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подчеркнул Гладков. Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей.
30 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Президент России Владимир Путин назвал
случившееся терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Глава государства отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению, а атакуют исключительно военные объекты.
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