https://crimea.ria.ru/20240101/udar-po-grazhdanskomu-naseleniyu-putin-nazval-teraktom-obstrel-belgoroda-1133946956.html

Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода

Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода

Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. Об этом он сказал в ходе... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T14:52

2024-01-01T14:52

2024-01-01T15:00

атака всу на белгород

белгород

владимир путин (политик)

теракт

новости

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/01/1133947026_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_57542621e83ef16177f4d89ae30e633f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. Об этом он сказал в ходе посещения военного госпиталь имени Вишневского.Путин отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению. Исключительно по военным объектам. "Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим целям. По военным объектам, и эти удары достаточно чувствительны", - отметил Путин.

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, белгород, владимир путин (политик), теракт, новости, всу (вооруженные силы украины)