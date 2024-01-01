https://crimea.ria.ru/20240101/udar-po-grazhdanskomu-naseleniyu-putin-nazval-teraktom-obstrel-belgoroda-1133946956.html
Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода
Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода
Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. Об этом он сказал в ходе... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:52
2024-01-01T14:52
2024-01-01T15:00
атака всу на белгород
белгород
владимир путин (политик)
теракт
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. Об этом он сказал в ходе посещения военного госпиталь имени Вишневского.Путин отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению. Исключительно по военным объектам. "Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим целям. По военным объектам, и эти удары достаточно чувствительны", - отметил Путин.
белгород
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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атака всу на белгород, белгород, владимир путин (политик), теракт, новости, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
Удар по гражданскому населению: Путин назвал терактом обстрел Белгорода
Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря
14:52 01.01.2024 (обновлено: 15:00 01.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом и целенаправленным ударом по гражданскому населению. Об этом он сказал в ходе посещения военного госпиталь имени Вишневского.
"Это, безусловно, теракт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня. РСЗО - это оружие неизбирательное, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Целенаправленный удар по гражданскому населению, конечно, это теракт", - сказал он.
Путин отметил, что Россия может ответить соразмерно, однако Вооруженные силы не наносят удары по гражданскому населению. Исключительно по военным объектам.
"Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим целям. По военным объектам, и эти удары достаточно чувствительны", - отметил Путин.