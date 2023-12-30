https://crimea.ria.ru/20231230/krym-okazhet-belgorodu-vsyu-neobkhodimuyu-pomosch--aksenov-1133923964.html

Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду, пострадавшему от террористической атаки ВСУ, в которой погибли и пострадали люди, в том числе дети. Об этом РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T18:48

2023-12-30T18:48

2023-12-30T19:02

атака всу на белгород

сергей аксенов

крым

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгород

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_60aec3fc82afe8f58ec2e436e6980265.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Крым готов оказать всю необходимую помощь Белгороду, пострадавшему от террористической атаки ВСУ, в которой погибли и пострадали люди, в том числе дети. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он назвал произошедшее в Белгороде страшной трагедий, а саму атаку ВСУ – варварским актом, "которому нет не может быть никаких оправданий".Он также отметил, что произошедший теракт стал еще одним подтверждением того, что "все цели СВО должны быть достигнуты"."Преступный режим не имеет права на существование", – заключил глава республики.О готовности помочь Белгороду всем необходимым также сообщили власти Липецкой и Воронежской областей.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства. В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ. Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

https://crimea.ria.ru/20231230/chem-otvetit-rossiya-na-ultimatum-kieva--1133923791.html

крым

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, сергей аксенов, крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгород, новости крыма