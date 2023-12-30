https://crimea.ria.ru/20231230/rebenok-pogib-v-rezultate-obstrela-vsu-bryanskoy-oblasti-1133918434.html

Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области

Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области

Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T13:30

2023-12-30T13:30

2023-12-30T13:31

обстрелы брянской области

брянская область

обстрелы всу

происшествия

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, украинские боевики обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района.Разрушений, по прадварительным данным, нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, обстрелы всу, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), новости сво