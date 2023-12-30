https://crimea.ria.ru/20231230/rebenok-pogib-v-rezultate-obstrela-vsu-bryanskoy-oblasti-1133918434.html
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области
Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T13:30
2023-12-30T13:30
2023-12-30T13:31
обстрелы брянской области
брянская область
обстрелы всу
происшествия
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, украинские боевики обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района.Разрушений, по прадварительным данным, нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_443:110:2492:1647_1920x0_80_0_0_5c585586d1e034a6390a369d4cdacfd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы брянской области, брянская область, обстрелы всу, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел в Брянской области - власти
13:30 30.12.2023 (обновлено: 13:31 30.12.2023)