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Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области
Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T13:30
2023-12-30T13:31
обстрелы брянской области
брянская область
обстрелы всу
происшествия
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, украинские боевики обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района.Разрушений, по прадварительным данным, нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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обстрелы брянской области, брянская область, обстрелы всу, происшествия, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области

Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел в Брянской области - власти

13:30 30.12.2023 (обновлено: 13:31 30.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела ВСУ сел Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинские боевики обстреляли села Кистер и Борщево Погарского района.

"Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье оказана", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Разрушений, по прадварительным данным, нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
 
Обстрелы Брянской областиБрянская областьОбстрелы ВСУПроисшествияАлександр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
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