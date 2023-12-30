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Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T07:13
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, украинские боевики в течение ночи предприняли массированную атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбит беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погибТри ракеты HARM производства США сбиты над БелгородомГотовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, московская область, брянская область, орловская область, курская область, новости, вооруженные силы россии
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России - Минобороны

07:13 30.12.2023 (обновлено: 07:45 30.12.2023)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинские боевики в течение ночи предприняли массированную атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбит беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.
Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПВОМосковская областьБрянская областьОрловская областьКурская областьНовостиВооруженные силы России
 
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