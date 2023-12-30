https://crimea.ria.ru/20231230/nochnaya-bespilotnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1133912973.html
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T07:13
2023-12-30T07:13
2023-12-30T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, украинские боевики в течение ночи предприняли массированную атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбит беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погибТри ракеты HARM производства США сбиты над БелгородомГотовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, московская область, брянская область, орловская область, курская область, новости, вооруженные силы россии
Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России - Минобороны
07:13 30.12.2023 (обновлено: 07:45 30.12.2023)