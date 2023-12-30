https://crimea.ria.ru/20231230/nochnaya-bespilotnaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1133912973.html

Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T07:13

2023-12-30T07:13

2023-12-30T07:45

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, украинские боевики в течение ночи предприняли массированную атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбит беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погибТри ракеты HARM производства США сбиты над БелгородомГотовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме

московская область

брянская область

орловская область

курская область

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2023

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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, московская область, брянская область, орловская область, курская область, новости, вооруженные силы россии