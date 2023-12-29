https://crimea.ria.ru/20231229/bespilotnyy-kompleks-razvedchik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1133909727.html
Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью
Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью
Над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. Это уже четвертый БПЛА, сбитый сегодня над регионом, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T23:11
2023-12-29T23:11
2023-12-29T23:23
александр богомаз
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. Это уже четвертый БПЛА, сбитый сегодня над регионом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.О поражении первого беспилотника над Стародубский районом Брянской области Александр Богомаз сообщил в 17.15. После этого еще две попытки удара беспилотниками были отражены над территорией Унечского и Навлинского районов."Слава нашим героическим ПВО!" – написал губернатор.В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, уточнил Богомаз. Оперативные службы работают на месте.Ранее сообщалось, что в небе над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю Ночью над Крымом сбиты беспилотники – Минобороны Атака БПЛА на Севастополь - в море сбили беспилотник
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александр богомаз, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, вооруженные силы россии, потери всу
Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью
Над Брянской областью ПВО сбили три БПЛА и авиакомплекс-разведчик ВСУ – Богомаз
23:11 29.12.2023 (обновлено: 23:23 29.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. Это уже четвертый БПЛА, сбитый сегодня над регионом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Четвертый беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик", – написал он в своем Telegram-канале.
О поражении первого беспилотника над Стародубский районом Брянской области Александр Богомаз сообщил в 17.15. После этого еще две попытки удара беспилотниками были отражены над территорией Унечского и Навлинского районов.
"Слава нашим героическим ПВО!" – написал губернатор.
В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, уточнил Богомаз. Оперативные службы работают на месте.
Ранее сообщалось
, что в небе над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США.
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