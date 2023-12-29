https://crimea.ria.ru/20231229/bespilotnyy-kompleks-razvedchik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1133909727.html

Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью

Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Беспилотный авиакомплекс-разведчик ВСУ сбит над Брянской областью

Над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. Это уже четвертый БПЛА, сбитый сегодня над регионом, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T23:11

2023-12-29T23:11

2023-12-29T23:23

александр богомаз

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости

пво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. Это уже четвертый БПЛА, сбитый сегодня над регионом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.О поражении первого беспилотника над Стародубский районом Брянской области Александр Богомаз сообщил в 17.15. После этого еще две попытки удара беспилотниками были отражены над территорией Унечского и Навлинского районов."Слава нашим героическим ПВО!" – написал губернатор.В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, уточнил Богомаз. Оперативные службы работают на месте.Ранее сообщалось, что в небе над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделю Ночью над Крымом сбиты беспилотники – Минобороны Атака БПЛА на Севастополь - в море сбили беспилотник

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, вооруженные силы россии, потери всу