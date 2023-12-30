https://crimea.ria.ru/20231230/nad-bryanskom-i-bryanskim-rayonom-rabotaet-pvo--chto-izvestno-1133910335.html

Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно

Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно

Над Брянском и Брянским районом уничтожены два БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T00:41

2023-12-30T00:41

2023-12-30T01:21

александр богомаз

брянская область

новости

пво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Над Брянском и Брянским районом уничтожены два БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также Богомаз сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы, уточнил он.Позднее стало известно, что над Брянским районом сбиты еще три БПЛА самолетного типа.Ранее губернатор сообщил, что над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.29 декабря около 23 часов армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.

https://crimea.ria.ru/20231229/tri-rakety-harm-proizvodstva-ssha-sbity-nad-belgorodom-1133899708.html

брянская область

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александр богомаз, брянская область, новости, пво, вооруженные силы россии