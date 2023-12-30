Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно
Над Брянском ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа – Богомаз
00:41 30.12.2023 (обновлено: 01:21 30.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Над Брянском и Брянским районом уничтожены два БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – написал он в своем Telegram-канале.
Также Богомаз сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы, уточнил он.
Позднее стало известно, что над Брянским районом сбиты еще три БПЛА самолетного типа.
"Над Брянским районом сработала система ПВО Министерства обороны РФ – сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников!" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.
29 декабря около 23 часов армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.