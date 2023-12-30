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Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно
Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно
Над Брянском и Брянским районом уничтожены два БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T00:41
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александр богомаз
брянская область
новости
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Над Брянском и Брянским районом уничтожены два БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Также Богомаз сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы, уточнил он.Позднее стало известно, что над Брянским районом сбиты еще три БПЛА самолетного типа.Ранее губернатор сообщил, что над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.29 декабря около 23 часов армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.
https://crimea.ria.ru/20231229/tri-rakety-harm-proizvodstva-ssha-sbity-nad-belgorodom-1133899708.html
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александр богомаз, брянская область, новости, пво, вооруженные силы россии
Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно

Над Брянском ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа – Богомаз

00:41 30.12.2023 (обновлено: 01:21 30.12.2023)
 
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Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Над Брянском и Брянским районом уничтожены два БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – написал он в своем Telegram-канале.

Также Богомаз сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Места падения БПЛА исследуют оперативные и экстренные службы, уточнил он.
Позднее стало известно, что над Брянским районом сбиты еще три БПЛА самолетного типа.

"Над Брянским районом сработала система ПВО Министерства обороны РФ – сбиты еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников!" – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил, что над территорией Брянской области сбили беспилотный авиакомплекс-разведчик. В результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано, подчеркнул Богомаз.
29 декабря около 23 часов армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.
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