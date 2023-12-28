https://crimea.ria.ru/20231228/bryanskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu--ranena-zhenschina-1133884810.html
Брянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщина
Брянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщина - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Брянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщина
Женщина поучила ранения в результате обстрела поселка Суземка Брянской области со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T18:48
2023-12-28T18:48
2023-12-28T18:50
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Женщина поучила ранения в результате обстрела поселка Суземка Брянской области со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.Пострадавшая была доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.В результате обстрела частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, полностью уничтожена одна хозяйственная постройка. Также частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение.Обследование территории населенного пункта продолжается. На месте работают оперативные и экстренные службы работают на месте. Сотрудники аварийных служб приступили к восстановительным работам.В воскресенье ВСУ обстреляли село в Суземском районе области из минометов и танка. В результате был ранен мирный житель.
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александр богомаз, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы брянской области, новости
Брянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщина
ВСУ выпустили более 15 снарядов по селу в Брянской области: ранена женщина
18:48 28.12.2023 (обновлено: 18:50 28.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Женщина поучила ранения в результате обстрела поселка Суземка Брянской области со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов, – написал в Telegram-канале Богомаз. – По предварительной информации, ранение получила мирная жительница".
Пострадавшая была доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.
В результате обстрела частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, полностью уничтожена одна хозяйственная постройка. Также частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение.
Обследование территории населенного пункта продолжается. На месте работают оперативные и экстренные службы работают на месте. Сотрудники аварийных служб приступили к восстановительным работам.
В воскресенье ВСУ обстреляли село в Суземском районе области из минометов и танка. В результате был ранен мирный житель
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