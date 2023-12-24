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ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 24.12.2023
ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
Под обстрелом ВСУ село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T12:35
2023-12-24T12:39
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Под обстрелом ВСУ село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.По информации губернатора, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение села. Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы.Ранее сообщалось, что при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выполняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, пострадали пять человек.В субботу ВСУ также обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области – погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП.В ночь на субботу ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дронаВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской областиРоссийские военные пресекли атаку на Москву
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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александр богомаз, брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, новости, происшествия
ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина

ВСУ выпустили более 30 снарядов по Брянской области - ранен мирный житель

12:35 24.12.2023 (обновлено: 12:39 24.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Под обстрелом ВСУ село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте дежурят бригады скорой помощи и оперативные службы, - говорится в сообщении. - По селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь".
По информации губернатора, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение села. Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выполняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, пострадали пять человек.
В субботу ВСУ также обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области – погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП.
В ночь на субботу ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области.
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Александр БогомазБрянская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиНовостиПроисшествия
 
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