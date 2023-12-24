ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
ВСУ выпустили более 30 снарядов по Брянской области - ранен мирный житель
12:35 24.12.2023 (обновлено: 12:39 24.12.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Под обстрелом ВСУ село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На месте дежурят бригады скорой помощи и оперативные службы, - говорится в сообщении. - По селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь".
По информации губернатора, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение села. Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выполняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, пострадали пять человек.
В субботу ВСУ также обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области – погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП.
В ночь на субботу ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области.
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