https://crimea.ria.ru/20231224/vsu-obstrelivayut-bryanskuyu-oblast---ranen-muzhchina-1133765439.html

ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина

ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина - РИА Новости Крым, 24.12.2023

ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина

Под обстрелом ВСУ село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T12:35

2023-12-24T12:35

2023-12-24T12:39

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Под обстрелом ВСУ село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.По информации губернатора, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение села. Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы.Ранее сообщалось, что при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выполняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, пострадали пять человек.В субботу ВСУ также обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области – погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП.В ночь на субботу ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дронаВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской областиРоссийские военные пресекли атаку на Москву

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, обстрелы всу, обстрелы брянской области, новости, происшествия