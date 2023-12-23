https://crimea.ria.ru/20231223/chislo-ranennykh-pri-udare-drona-kamikadze-pod-belgorodom-vyroslo-do-pyati-1133758689.html

Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти

Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти

Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выпоняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T19:08

2023-12-23T19:08

2023-12-23T19:08

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

россия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выпоняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Днем в субботу губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех человек.Все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество