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Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти
Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти
Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выпоняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T19:08
2023-12-23T19:08
2023-12-23T19:08
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
россия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выпоняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Днем в субботу губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех человек.Все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество
Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти
Число раненных при атаке дрона-камикадзе на рабочих в Белгородской области выросло до пяти