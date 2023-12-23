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Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти
Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти
Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выпоняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T19:08
2023-12-23T19:08
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
россия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выпоняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Днем в субботу губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех человек.Все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество
Число раненных при ударе дрона-камикадзе под Белгородом выросло до пяти

Число раненных при атаке дрона-камикадзе на рабочих в Белгородской области выросло до пяти

19:08 23.12.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе на группу дорожников, которые выпоняли ремонт дороги на мосту в Грайворонском округе по Белгородской области, выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Днем в субботу губернатор сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех человек.
"Еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ", написал губернатор в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие переведены в городскую больницу №2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбщество
 
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