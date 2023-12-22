https://crimea.ria.ru/20231222/rossiyskie-voennye-presekli-ataku-na-moskvu-1133740378.html
Российские военные пресекли атаку на Москву
Российские военные пресекли атаку на Москву - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Российские военные пресекли атаку на Москву
Украинский беспилотник сбит над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T15:25
2023-12-22T15:25
2023-12-22T15:28
московская область
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_42c1d54c0d16568df0bc1ede72b4aca3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Атака БПЛА самолетного типа была предпринята врагом около 14:40 в пятницу.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник летел в сторону столицы России.Это уже не первая за день попытка ВСУ атаковать регионы России. Над Брянской областью утром сбиты четыре вражеских дрона.Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеский беспилотник сбили в российском регионеНа подлете к Белгороду сбит вражеский дронБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_ef0078d311d7e885b7ba5740eda1ade6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости, безопасность
Российские военные пресекли атаку на Москву
Украинский беспилотник сбит над Московской областью
15:25 22.12.2023 (обновлено: 15:28 22.12.2023)