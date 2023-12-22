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Российские военные пресекли атаку на Москву - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Российские военные пресекли атаку на Москву
Российские военные пресекли атаку на Москву - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Российские военные пресекли атаку на Москву
Украинский беспилотник сбит над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T15:25
2023-12-22T15:28
московская область
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Атака БПЛА самолетного типа была предпринята врагом около 14:40 в пятницу.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник летел в сторону столицы России.Это уже не первая за день попытка ВСУ атаковать регионы России. Над Брянской областью утром сбиты четыре вражеских дрона.Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеский беспилотник сбили в российском регионеНа подлете к Белгороду сбит вражеский дронБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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московская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости, безопасность
Российские военные пресекли атаку на Москву

Украинский беспилотник сбит над Московской областью

15:25 22.12.2023 (обновлено: 15:28 22.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атака БПЛА самолетного типа была предпринята врагом около 14:40 в пятницу.
"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Московской области", - сказано в сообщении.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник летел в сторону столицы России.
"Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - уточнил он.
Это уже не первая за день попытка ВСУ атаковать регионы России. Над Брянской областью утром сбиты четыре вражеских дрона.
Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.
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