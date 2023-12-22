https://crimea.ria.ru/20231222/rossiyskie-voennye-presekli-ataku-na-moskvu-1133740378.html

Российские военные пресекли атаку на Москву

Российские военные пресекли атаку на Москву - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Российские военные пресекли атаку на Москву

Украинский беспилотник сбит над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T15:25

2023-12-22T15:25

2023-12-22T15:28

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Атака БПЛА самолетного типа была предпринята врагом около 14:40 в пятницу.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник летел в сторону столицы России.Это уже не первая за день попытка ВСУ атаковать регионы России. Над Брянской областью утром сбиты четыре вражеских дрона.Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеский беспилотник сбили в российском регионеНа подлете к Белгороду сбит вражеский дронБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости, безопасность