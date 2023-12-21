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Украинская ракета уничтожена над Азовским морем - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Украинская ракета уничтожена над Азовским морем
Украинская ракета уничтожена над Азовским морем - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Украинская ракета уничтожена над Азовским морем
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T17:09
2023-12-21T17:19
безопасность
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.В четверг около 15.00 был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.5 декабря силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, уничтожив 22 вражеских дрона и перехватив еще 13. 2 декабря две переоборудованные украинские ракеты С-200 были уничтожены над Азовским морем. 1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
https://crimea.ria.ru/20231221/rossiyskie-sily-pvo-unichtozhili-bolee-100-raket-storm-shadow-za-god-1133706506.html
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безопасность, безопасность республики крым и севастополя, азовское море, крым, министерство обороны рф, пво
Украинская ракета уничтожена над Азовским морем

Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем – Минобороны России

17:09 21.12.2023 (обновлено: 17:19 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.
"Около 15.00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", – говорится в сообщении.
В четверг около 15.00 был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.
5 декабря силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, уничтожив 22 вражеских дрона и перехватив еще 13.
2 декабря две переоборудованные украинские ракеты С-200 были уничтожены над Азовским морем.
1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
13:56
Российские силы ПВО уничтожили более 100 ракет Storm Shadow за год
 
БезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАзовское мореКрымМинистерство обороны РФПВО
 
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