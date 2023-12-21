https://crimea.ria.ru/20231221/ukrainskaya-raketa-unichtozhena-nad-azovskim-morem-1133712725.html

Украинская ракета уничтожена над Азовским морем

Украинская ракета уничтожена над Азовским морем - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Украинская ракета уничтожена над Азовским морем

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T17:09

2023-12-21T17:09

2023-12-21T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.В четверг около 15.00 был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.5 декабря силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, уничтожив 22 вражеских дрона и перехватив еще 13. 2 декабря две переоборудованные украинские ракеты С-200 были уничтожены над Азовским морем. 1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.

https://crimea.ria.ru/20231221/rossiyskie-sily-pvo-unichtozhili-bolee-100-raket-storm-shadow-za-god-1133706506.html

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безопасность, безопасность республики крым и севастополя, азовское море, крым, министерство обороны рф, пво