https://crimea.ria.ru/20231221/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryto-1133708939.html
Движение по Крымскому мосту открыто
Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Движение по Крымскому мосту открыто
Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T16:13
2023-12-21T16:13
2023-12-21T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение на проезд автомобилей по мостовому переходу было введено около 15:00. Запрет действовал больше часа.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Движение по Крымскому мосту открыто
Крымский мост открыли для движения автомобилей
16:13 21.12.2023 (обновлено: 16:15 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение на проезд автомобилей по мостовому переходу было введено
около 15:00. Запрет действовал больше часа.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.