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Над Курской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Над Курской областью сбит вражеский беспилотник
Над Курской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Над Курской областью сбит вражеский беспилотник
Очередная попытка террористической атаки со стороны ВСУ пресечена - российские ПВО сбили над Курской областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T23:22
2023-12-21T23:23
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
министерство обороны рф
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Очередная попытка террористической атаки со стороны ВСУ пресечена - российские ПВО сбили над Курской областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Это не первая за день попытка боевиков ударить по территории России. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоВражеский беспилотник сбили в российском регионеБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, министерство обороны рф, россия, безопасность, новости
Над Курской областью сбит вражеский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен над Курской областью

23:22 21.12.2023 (обновлено: 23:23 21.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ готовятся запустить беспилотник
Солдаты ВСУ готовятся запустить беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Очередная попытка террористической атаки со стороны ВСУ пресечена - российские ПВО сбили над Курской областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Это не первая за день попытка боевиков ударить по территории России. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.
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КурскОбстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПВОМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьНовости
 
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00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
23:22Над Курской областью сбит вражеский беспилотник
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