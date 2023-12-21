https://crimea.ria.ru/20231221/nad-kurskoy-oblastyu-sbit-vrazheskiy-bespilotnik-1133720700.html
Над Курской областью сбит вражеский беспилотник
Над Курской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Над Курской областью сбит вражеский беспилотник
Очередная попытка террористической атаки со стороны ВСУ пресечена - российские ПВО сбили над Курской областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T23:22
2023-12-21T23:22
2023-12-21T23:23
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
министерство обороны рф
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780972_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_5eaebe86fcb13c5a6b85cefa2ac32cbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Очередная попытка террористической атаки со стороны ВСУ пресечена - российские ПВО сбили над Курской областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Это не первая за день попытка боевиков ударить по территории России. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоВражеский беспилотник сбили в российском регионеБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
курск
курская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780972_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_747382785bf9e1a77e3ea43031e010fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, министерство обороны рф, россия, безопасность, новости
Над Курской областью сбит вражеский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен над Курской областью
23:22 21.12.2023 (обновлено: 23:23 21.12.2023)