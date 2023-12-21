https://crimea.ria.ru/20231221/nad-kurskoy-oblastyu-sbit-vrazheskiy-bespilotnik-1133720700.html

Над Курской областью сбит вражеский беспилотник

Над Курской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Над Курской областью сбит вражеский беспилотник

Очередная попытка террористической атаки со стороны ВСУ пресечена - российские ПВО сбили над Курской областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T23:22

2023-12-21T23:22

2023-12-21T23:23

курск

обстрелы курской области

курская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

пво

министерство обороны рф

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/01/1131780972_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_5eaebe86fcb13c5a6b85cefa2ac32cbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Очередная попытка террористической атаки со стороны ВСУ пресечена - российские ПВО сбили над Курской областью вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.Это не первая за день попытка боевиков ударить по территории России. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоВражеский беспилотник сбили в российском регионеБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин

курск

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, министерство обороны рф, россия, безопасность, новости