Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
Беспилотник ВСУ сбит в Одинцовском городском округе – мэр Москвы Собянин
13:01 19.12.2023 (обновлено: 14:16 19.12.2023)
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен во вторник в Одинцовском городском округе. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал Собянин в своем Telegram-канале.
"В 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным московского мэра, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Аэропорт Внуково ранее сообщил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов, пишет РИА Новости. Позже воздушное пространство было закрыто в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Эта атака стала пятой во вторник. Первые три украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным брянских властей, разрушений и пострадавших нет. В 11 часов украинский БПЛА был сбит над Калужской областью.
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