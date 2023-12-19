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Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
Украинский беспилотник уничтожен во вторник в Одинцовском городском округе. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T13:01
2023-12-19T14:16
сергей собянин
новости
министерство обороны рф
москва
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен во вторник в Одинцовском городском округе. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.По данным московского мэра, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Аэропорт Внуково ранее сообщил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов, пишет РИА Новости. Позже воздушное пространство было закрыто в аэропортах Домодедово и Жуковский.Эта атака стала пятой во вторник. Первые три украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным брянских властей, разрушений и пострадавших нет. В 11 часов украинский БПЛА был сбит над Калужской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областьюВ белгородском селе после стрелкового боя повреждены три домаСилы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей собянин, новости, министерство обороны рф, москва, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин

Беспилотник ВСУ сбит в Одинцовском городском округе – мэр Москвы Собянин

13:01 19.12.2023 (обновлено: 14:16 19.12.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен во вторник в Одинцовском городском округе. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

"В 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным московского мэра, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Аэропорт Внуково ранее сообщил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов, пишет РИА Новости. Позже воздушное пространство было закрыто в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Эта атака стала пятой во вторник. Первые три украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным брянских властей, разрушений и пострадавших нет. В 11 часов украинский БПЛА был сбит над Калужской областью.
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Сергей СобянинНовостиМинистерство обороны РФМоскваБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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