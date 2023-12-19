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Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин

Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Беспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин

Украинский беспилотник уничтожен во вторник в Одинцовском городском округе. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T13:01

2023-12-19T13:01

2023-12-19T14:16

сергей собянин

новости

министерство обороны рф

москва

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен во вторник в Одинцовском городском округе. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.По данным московского мэра, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Аэропорт Внуково ранее сообщил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов, пишет РИА Новости. Позже воздушное пространство было закрыто в аэропортах Домодедово и Жуковский.Эта атака стала пятой во вторник. Первые три украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным брянских властей, разрушений и пострадавших нет. В 11 часов украинский БПЛА был сбит над Калужской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областьюВ белгородском селе после стрелкового боя повреждены три домаСилы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотник

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, новости, министерство обороны рф, москва, беспилотник (бпла, дрон)