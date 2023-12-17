https://crimea.ria.ru/20231217/v-belgorodskom-sele-posle-strelkovogo-boya-povrezhdeny-tri-doma-1133617621.html

В белгородском селе после стрелкового боя повреждены три дома

В белгородском селе после стрелкового боя повреждены три дома - РИА Новости Крым, 17.12.2023

В белгородском селе после стрелкового боя повреждены три дома

Количество поврежденных в ходе обстрела ВСУ домов села Теребрено Краснояружского района Белгородской области увеличилось до трех. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T20:53

2023-12-17T20:53

2023-12-17T20:53

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Количество поврежденных в ходе обстрела ВСУ домов села Теребрено Краснояружского района Белгородской области увеличилось до трех. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Также, по его информации, в результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны. Газовые службы завершили работы по ликвидации последствий.Ранее губернатор сообщал, что ВСУ обстреливают село в Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Затем стало известно, что никто из мирных жителей не пострадал.Накануне в результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов региона, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на ХерсонщинеУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПБПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком

https://crimea.ria.ru/20231217/mirnye-zhiteli-ne-postradali-pri-obstrele-terebreno-v-belgorodskoy-oblasti-1133616034.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), новости