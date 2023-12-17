https://crimea.ria.ru/20231217/boeviki-vsu-ranili-muzhchinu-i-ubili-12-korov-v-belgorodskoy-oblasti-1133608882.html

Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области

Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области

В результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T11:02

2023-12-17T11:02

2023-12-17T11:04

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в которую попали три снаряда. Погибли 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.Накануне украинский снаряд попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области. Ранения получили двое местных жителей. Людям оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 вражеских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на ХерсонщинеУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости