Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231217/boeviki-vsu-ranili-muzhchinu-i-ubili-12-korov-v-belgorodskoy-oblasti-1133608882.html
Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
В результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T11:02
2023-12-17T11:04
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069469_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c49752e11fad68fcc95f5f88ef3118c6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в которую попали три снаряда. Погибли 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.Накануне украинский снаряд попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области. Ранения получили двое местных жителей. Людям оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 вражеских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на ХерсонщинеУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069469_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ddf69b791d34907815ff5529103b0bbc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области

Боевики ВСУ при обстреле Белгородской области ранили мужчину и убили 12 коров на ферме

11:02 17.12.2023 (обновлено: 11:04 17.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира "Газели". У пострадавшего осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Мужчина доставлен в центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в которую попали три снаряда. Погибли 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.
Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Накануне украинский снаряд попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области. Ранения получили двое местных жителей. Людям оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 вражеских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
 
Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
10:40После распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин
10:09В Сербии проходят внеочередные выборы в парламент
09:48Сильный гололед в Краснодаре и крае: объявлено штормовое предупреждение
09:21Свыше 350 тысяч человек остаются без света из-за циклона "Ваня"
08:58Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
08:39Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
08:16Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать
07:44На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней
07:15Почему крымчане стали отказываться от междугородних поездок на своих авто
06:54Атака дронов на регионы России: ПВО сбила 33 беспилотника
00:01Осадки и гололедица: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
21:44Главное за день: 16 декабря
21:12Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа
20:39Пять-восемь лет на перевооружение ЕС: Писториус призвал ускорить процесс
20:02Депутаты хотят запретить судимым за педофилию посещать школы и детсады
19:43Воюют "по привычке" и сдаются в плен: чем обернулось контрнаступление ВСУ
19:01Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области – есть раненые
18:35Новый мужской монастырь появится в Севастополе
Лента новостейМолния