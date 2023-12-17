Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
Боевики ВСУ при обстреле Белгородской области ранили мужчину и убили 12 коров на ферме
11:02 17.12.2023 (обновлено: 11:04 17.12.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира "Газели". У пострадавшего осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Мужчина доставлен в центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма, в которую попали три снаряда. Погибли 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.
Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Накануне украинский снаряд попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области. Ранения получили двое местных жителей. Людям оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 вражеских беспилотника над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
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