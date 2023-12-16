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Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
Над Курской областью в ночь на субботу отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T06:01
2023-12-16T06:04
курская область
роман старовойт
новости
лэп
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Над Курской областью в ночь на субботу отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также губернатор сообщил, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.Обошлось без пострадавших, подчеркнул Старовойт. Аварийные бригады устраняют последствия, идет подомовой обход.Накануне силы ПВО сбили над Курской областью еще несколько украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вечером в пятницу была отражена массированная атака на Крым – российски силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. ВС РФ очень быстро развернули технологические возможности по противодействию вражеским дронам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди
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РИА Новости Крым
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курская область, роман старовойт, новости, лэп, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП

ВСУ атаковали Курскую область, повреждены дома и линия электропередачи

06:01 16.12.2023 (обновлено: 06:04 16.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Над Курской областью в ночь на субботу отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также губернатор сообщил, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.
Обошлось без пострадавших, подчеркнул Старовойт. Аварийные бригады устраняют последствия, идет подомовой обход.
Накануне силы ПВО сбили над Курской областью еще несколько украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вечером в пятницу была отражена массированная атака на Крым – российски силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. ВС РФ очень быстро развернули технологические возможности по противодействию вражеским дронам.
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