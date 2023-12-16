https://crimea.ria.ru/20231216/udar-po-kurskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-lep-1133591184.html

Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП

Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП

Над Курской областью в ночь на субботу отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T06:01

2023-12-16T06:01

2023-12-16T06:04

курская область

роман старовойт

новости

лэп

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Над Курской областью в ночь на субботу отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Также губернатор сообщил, что в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.Обошлось без пострадавших, подчеркнул Старовойт. Аварийные бригады устраняют последствия, идет подомовой обход.Накануне силы ПВО сбили над Курской областью еще несколько украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вечером в пятницу была отражена массированная атака на Крым – российски силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. ВС РФ очень быстро развернули технологические возможности по противодействию вражеским дронам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, роман старовойт, новости, лэп, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу