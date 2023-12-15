https://crimea.ria.ru/20231215/massirovannaya-ataka-na-krym--unichtozheno-26-bespilotnikov-vsu-1133589727.html
Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ
Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T22:45
2023-12-15T22:45
2023-12-15T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 дек- РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска вечером 15 декабря предприняли несколько атак с воздуха на регионы Российской Федерации. Так, шесть беспилотников были сбиты над Курской областью.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваВ Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали деталиУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ
Над Крымом за два часа сбито 26 украинских беспилотников
22:45 15.12.2023 (обновлено: 22:52 15.12.2023)