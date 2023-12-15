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Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ
Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T22:45
2023-12-15T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 дек- РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Украинские войска вечером 15 декабря предприняли несколько атак с воздуха на регионы Российской Федерации. Так, шесть беспилотников были сбиты над Курской областью.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ АксеноваВ Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали деталиУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), севастополь
Массированная атака на Крым- уничтожено 26 беспилотников ВСУ

Над Крымом за два часа сбито 26 украинских беспилотников

22:45 15.12.2023 (обновлено: 22:52 15.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 дек- РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в период с 20.30 до 22.30 часов мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым. Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Украинские войска вечером 15 декабря предприняли несколько атак с воздуха на регионы Российской Федерации. Так, шесть беспилотников были сбиты над Курской областью.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один беспилотник самолетного типа был уничтожен вечером над морем. О массированной атаке Генического округа Херсонской области заявил губернатор Владимир Сальдо – было сбито не менее 15 воздушных целей.
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