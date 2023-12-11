https://crimea.ria.ru/20231211/v-krymu-rassekrechena-set-agentov-sbu-v-sledkome-rasskazali-detali-1133463233.html

В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали

В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали

Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T13:39

2023-12-11T13:39

2023-12-11T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Фигуранты дела были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД России по Крыму и УФСБ России по Крыму и городу Севастополю."Следователями управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуются уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийства граждан, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия".В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были обнаружены и изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.В частности, обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области.В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь.Двум жителям Феодосии с украинским гражданством вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом. Еще одно обвинение предъявлено жителю Чехии, временно проживающему на территории Симферополя. Ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего.Расследование продолжается, устанавливаются иные противозаконные деяния обвиняемых и лица из числа их сообщников.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Кроме того, о повторной попытке покушения на Аксенова Федеральная служба безопасности сообщала в июле. Подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов

https://crimea.ria.ru/20231027/stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-olega-tsareva-1132358465.html

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