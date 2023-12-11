Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231211/v-krymu-rassekrechena-set-agentov-sbu-v-sledkome-rasskazali-detali-1133463233.html
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T13:39
2023-12-11T14:41
крымский следком
происшествия
задержание в крыму агента сбу
сбу (служба безопасности украины)
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
антитеррор
теракт
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Фигуранты дела были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД России по Крыму и УФСБ России по Крыму и городу Севастополю."Следователями управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуются уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийства граждан, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия".В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были обнаружены и изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.В частности, обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области.В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь.Двум жителям Феодосии с украинским гражданством вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом. Еще одно обвинение предъявлено жителю Чехии, временно проживающему на территории Симферополя. Ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего.Расследование продолжается, устанавливаются иные противозаконные деяния обвиняемых и лица из числа их сообщников.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Кроме того, о повторной попытке покушения на Аксенова Федеральная служба безопасности сообщала в июле. Подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов
https://crimea.ria.ru/20231027/stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-olega-tsareva-1132358465.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_7075e40922185dc08d7c9abaabd7d915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, происшествия, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, теракт, диверсия
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали

Пособники СБУ в Крыму после задержания дают показания и сотрудничают со следствием - СК

13:39 11.12.2023 (обновлено: 14:41 11.12.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.
Фигуранты дела были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД России по Крыму и УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.
"Следователями управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуются уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийства граждан, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия".
В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были обнаружены и изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.
В частности, обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области.
"Установлено, что ранним утром 19 июня мужчина по заданию куратора СБУ во время движения автомобиля Toyota Land Cruiser по Евпаторийскому шоссе активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил", – уточнили в ведомстве.
В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь.
Двум жителям Феодосии с украинским гражданством вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом.
"Установлено, что 12 июля близ подъезда многоквартирного дома по улице Земская в Феодосии с целью причинения повреждений местному жителю ими было приведено в действие установленное на мопед взрывное устройство. В результате диверсии травмы в виде осколочных ранений получили три женщины, проходившие мимо", - сообщили в Следкоме.
Еще одно обвинение предъявлено жителю Чехии, временно проживающему на территории Симферополя. Ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего.
"Днем 23 сентября агент СБУ близ многоквартирного дома по улице Садовая города Джанкой активировал самодельное взрывное устройство, заложенное им под автомобиль Chevrolet Aveo. Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам", - рассказали подробности в СК.
Расследование продолжается, устанавливаются иные противозаконные деяния обвиняемых и лица из числа их сообщников.
В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.
Кроме того, о повторной попытке покушения на Аксенова Федеральная служба безопасности сообщала в июле. Подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ
В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 12:44
Стали известны подробности покушения на Олега Царева
 
Крымский СледкомПроисшествияЗадержание в Крыму агента СБУСБУ (Служба безопасности Украины)Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАнтитеррорТерактДиверсия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Разговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕС
14:15В Крыму резко выросла заболеваемость COVID-19
14:00В новых регионах пройдет голосование на выборах президента - ЦИК
13:39В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
13:14Проведение президентских выборов в новых регионах возможно - ЦИК
13:10В России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью
12:38Столб черного дыма в Феодосии - пожар вспыхнул на территории завода
12:19Овощеводам Херсонской области в пять раз увеличили субсидирование
12:08Самые высокие вершины Крыма. Инфографика
11:52200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
11:40В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы
11:07Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: более 100 снарядов за сутки
10:55Хамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены Зеленского
10:51Обвал подпорной стены в Ялте – разбита теплотрасса, люди без тепла
10:37В России зарегистрирована обновленная вакцина "Спутник Лайт"
10:22В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБ
10:20Туман на Керченской переправе – как работают паромы
10:09Российский "Василек" сорвал ротацию ВСУ
09:49В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов
09:34В Севастополе остановили пассажирские катера - причина
Лента новостейМолния