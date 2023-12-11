https://crimea.ria.ru/20231211/v-krymu-rassekrechena-set-agentov-sbu-v-sledkome-rasskazali-detali-1133463233.html
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T13:39
2023-12-11T13:39
2023-12-11T14:41
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.Фигуранты дела были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД России по Крыму и УФСБ России по Крыму и городу Севастополю."Следователями управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуются уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийства граждан, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия".В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были обнаружены и изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.В частности, обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области.В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь.Двум жителям Феодосии с украинским гражданством вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом. Еще одно обвинение предъявлено жителю Чехии, временно проживающему на территории Симферополя. Ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего.Расследование продолжается, устанавливаются иные противозаконные деяния обвиняемых и лица из числа их сообщников.В начале мая ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.Кроме того, о повторной попытке покушения на Аксенова Федеральная служба безопасности сообщала в июле. Подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБВ Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентов
https://crimea.ria.ru/20231027/stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-olega-tsareva-1132358465.html
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крымский следком, происшествия, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор, теракт, диверсия
В Крыму рассекречена сеть агентов СБУ: в Следкоме рассказали детали
Пособники СБУ в Крыму после задержания дают показания и сотрудничают со следствием - СК
13:39 11.12.2023 (обновлено: 14:41 11.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Задержанные в Крыму пособники украинских спецслужб дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.
Фигуранты дела были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД России по Крыму и УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.
"Следователями управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуются уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийства граждан, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия".
В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были обнаружены и изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.
В частности, обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области.
"Установлено, что ранним утром 19 июня мужчина по заданию куратора СБУ во время движения автомобиля Toyota Land Cruiser по Евпаторийскому шоссе активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил", – уточнили в ведомстве.
В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь.
Двум жителям Феодосии с украинским гражданством вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом.
"Установлено, что 12 июля близ подъезда многоквартирного дома по улице Земская в Феодосии с целью причинения повреждений местному жителю ими было приведено в действие установленное на мопед взрывное устройство. В результате диверсии травмы в виде осколочных ранений получили три женщины, проходившие мимо", - сообщили в Следкоме.
Еще одно обвинение предъявлено жителю Чехии, временно проживающему на территории Симферополя. Ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего.
"Днем 23 сентября агент СБУ близ многоквартирного дома по улице Садовая города Джанкой активировал самодельное взрывное устройство, заложенное им под автомобиль Chevrolet Aveo. Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам", - рассказали подробности в СК.
Расследование продолжается, устанавливаются иные противозаконные деяния обвиняемых и лица из числа их сообщников.
В начале мая ФСБ сообщала
о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.
Кроме того, о повторной попытке покушения на Аксенова
Федеральная служба безопасности сообщала в июле. Подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
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